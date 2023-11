Алекс Перейра — случайный чемпион UFC. Не обманывайтесь двумя его поясами

Ищем ему место в истории.

11 ноября Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и быстрее всех в истории UFC завоевал пояса в двух весовых категориях.

Ему потребовалось всего 7 боев в организации — гораздо меньше, чем восьми другим предыдущим двойным чемпионам.

Алекс Перейра / 7 боев понадобилось в UFC, чтобы взять два пояса

Конор Макгрегор / 10

Рэнди Кутюр / 10

Аманда Нуньес / 11

Генри Сехудо / 11

Би Джей Пенн / 12

Даниэль Кормье / 12

Джордж Сен-Пьер / 22

Джон Джонс / 23

Почему двойное чемпионство Перейры нужно осуждать?

Потому что те привилегии, которые были ему оказаны, беспрецедентны для современной истории UFC, даже принимая во внимание, что промоушен не является чисто спортивной лигой, они делают шоу и являются скорее производителем развлекательного контента. Но все равно до последнего времени организация как-то балансировала на грани, более-менее выдерживая спортивные стандарты. А вот что начало происходить начиная примерно с этого лета — уже абсолютно возмутительно.

По моим наблюдениям, UFC впали в паническое состояние спасения просмотров, когда поняли, что Конор Макгрегор в этом году не подерется. Изначально был расчет, что ирландец вернется в августе, сразу после TUF, подерется с Чендлером — и это даст 1,5 млн PPV. Сразу отыграем такими цифрами полгода. А если выиграет и в конце декабря сделаем ему титульник — то и 3 млн PPV, вообще большая удача. Но Конор не вернулся, а TUF с оглушительным треском провалился.

И тут начались метания — дают титульник О'Мэлли, заставляя бедолагу Стерлинга выходить спустя два месяца после тяжеленного боя на пять раундов с Сехудо и гонять с 77 до 61 кг. На UFC 284 привозят запасным Гамротом, но после снятия Оливейры бой ему не дают, а выдергивают Волкановски на 10-дневном уведомлении. Привоз Волкановски в Абу-Даби — это удача в короткой перспективе, но безусловный провал в длинной. Большой чемпион, второй номер PFP, человек, который мог продать большую арену в богатой Австралии, — теперь с пробитой головой, на досрочном поражении, и восприятие его у публики теперь будет совсем другое.

Алекс Волкановски и Ислам Махачев. Фото AFP

Я уверен, вы и так ничего не продали по PPV в Абу-Даби — ну так дайте вы бой Гамроту, а такого ценного скакуна, как Волкановски, приберегите для идеального момента, зачем вы его потащили на убой? А потащили, потому что панические метания, потому что задница с просмотрами, потому что нет запаса прочности, потому что боятся, что Нганну-Фьюри через неделю их затмит, боятся, что турнир с Гамротом будет никому не нужен.

В случае же с Перейрой ситуация вообще печальная. Тут уже не идет речи о том, чтобы продать много трансляций или продать немного. Тут уже продать хоть что-то или совсем провалиться, как они провалились с UFC 282 — Блахович vs Анкалаев. Сам Перейра, конечно, тоже не относится к числу монстров продаж, он даже по-английски не говорит, но у него есть манера боя, есть огромная сила, которая дает высокую гарантию зрелищности.

Какие же уникальные привилегии были ему оказаны?

Перейра получил титульный бой в полутяжелом весе, проведя в этом дивизионе ОДИН бой. Выиграв спорным раздельным решением у самого возрастного бойца ростера 40-летнего Блаховича.

Последний раз боец в полутяжах получал поединок за пояс вот так быстро — 10 лет назад, когда Чел Соннен сразу же поднялся и получил титульник с Джонсом. А последний раз чемпионом в этой весовой становился человек с таким маленьким количеством боев (в этом дивизионе) — 16 лет назад! Рампэйдж Джексон. Но и то — он был звездой Pride, и он выиграл дебют в UFC ярким нокаутом, а не спорным раздельным.

А как Перейра получил титул за пояс в среднем весе? Проведя всего три боя. Если не брать Сен-Пьера, который был залетным из другой весовой, последний раз чемпионом в среднем весе становился человек с таким маленьким количеством боев в этой весовой, как Перейра, — 17 лет назад! Андерсон Сильва. Но это были времена, когда в ростере среднего веса было 10 человек. Теперь же в ростере среднего веса 65 человек. 65! Как можно определить чемпиона после трех боев — в соревновании, где участвует 65 спортсменов?

Алекс Перейра. Фото USA Today Sports

Представьте, чтобы в чемпионате Испании по футболу чемпиона определили не после 38 игр, а после трех туров. Это что такой за чемпион чепуховый? На такой короткой дистанции роль случайности ОГРОМНА. Только ДИСТАНЦИЯ сводит фактор случайности к минимуму. Поэтому на дистанции 38 туров всегда побеждают «Реал», «Барселона» и редко — «Атлетико». Самые богатые, самые укомплектованные команды.

В отдельно взятом матче или бою любой сверхтренированный атлет может победить любого другого сверхтренированного атлета. Учитывая стиль Перейры, его огромную силу, то чем меньше боев, тем для него лучше, его шансы вырастают многократно. По сути, промоушен провел чисто под него два мини-турнира в двух весовых и вручил ему пояс. Оставив за бортом 65 бойцов среднего веса и 40 бойцов полутяжелого. Или точнее — 61 бойца среднего (четырех Перейра все-таки победил) и 38 полутяжелого.

Поэтому только дистанция, только длительная упорная борьба может определить лучшего. Вот как вообще в одной спортивной организации могут умещаться случай Алекса Перейры и случай, скажем, Мераба Двалишвили?

Мераб Двалишвили построил самую длинную победную серию в истории самого конкурентного сейчас дивизиона UFC. Мераб выиграл 9 боев подряд. 26-2 по раундам в этих 9 боях. Побил 5 рейтинговых бойцов, 2 чемпионов и 2 претендентов на титул. И он не только не подрался за титул, но и в следующем бою снова дерется с чемпионом UFC, супербойцом Сехудо, ни за что! Это как?

И теперь Алекс Перейра. 10-8 по раундам в 7 боях UFC. Побил 4 рейтинговых бойцов (меньше Мераба, тот побил 5), выиграл спорным раздельным решением (у Мераба ни одной спорной победы) и на сегодня ДВОЙНОЙ чемпион. Двойной! Удивительно.

А все дело в просмотрах, в них! Вот ведь беда какая. Был бы у UFC запас прочности, знали бы они, что публика будет смотреть и чистый спорт, — никогда бы не было таких чемпионов.

Все это навело меня на мысль распределить всех 90 мужчин-чемпионов UFC на 4 категории по степени случайности их чемпионства.

Абсолютно Неслучайные Чемпионы

Роль удачи-случая близка к нулю. Стали бы обладателями пояса при ЛЮБОЙ форме проведения соревнований, при любых обстоятельствах. Я таких чемпионов пропускаю всегда через «дистанционный фильтр» — представим, что мы заставим весь ростер драться по круговой системе или, скажем, проведем хотя бы 20 туров. Чтобы была длинная дистанция и победителем был тот, кто одержит больше всего побед и у кого будет лучший счет личных встреч против топов. При равенстве показателей у 2-3 лучших проведем между ними еще и мини-турнир. И вот Абсолютно Неслучайные Чемпионы всегда у меня проходят через такой фильтр, они лучшие при любых раскладах.

Хабиб Нурмагомедов. Фото Global Look Press

Умеренно Неслучайные Чемпионы

Роль удачных обстоятельств присутствует, но не является абсолютно определяющей. При каких-то обстоятельствах уже могли бы не стать чемпионами. Очень много в этой категории тех, кого я называю «чемпионами исторического окошка», то есть, чтобы выиграть пояс, им нужно было попасть в какой-то небольшой исторический этап, слот, когда постарел или ушел Абсолютно Неслучайный Чемпион или когда в дивизионе какой-то разброд, удачно сложились обстоятельства для конкретного бойца и его стиля.

Умеренно Случайные Чемпионы

Хорошие бойцы, но роль удачных обстоятельств является определяющей. Стали чемпионами ТОЛЬКО в силу этих обстоятельств. Всех чемпионов, кто получил титульник за 1-3 боя и потом не смог его нормально защитить, я отношу сюда.

Абсолютно Случайные Чемпионы

Абсолютно левые бойцы, на месте которых мог бы быть ЛЮБОЙ. Вообще любой. Стали чемпионами только в силу случая или безальтернативного для промоушена положения.

Какая разница между Умеренно Случайными и Абсолютно Случайными? Умеренно Случайные — это все равно классные, хорошие бойцы. Просто НА ДИСТАНЦИИ, при нормальной честной соревновательной системе они никогда бы не стали чемпионами. А Абсолютно Случайные — это просто левый сброд, плохие бойцы.

***

Итак, Абсолютно Неслучайные Чемпионы:

Хабиб Нурмагомедов

Камару Усман

Джон Джонс

Жозе Альдо

Джордж Сен-Пьер

Мэтт Хьюз

Андерсон Сильва

Ислам Махачев

Кейн Веласкез

Джуниор Дос Сантос

Стипе Миочич

Франсис Нганну

Чак Лиддел

Израэль Адесанья

Роберт Уиттакер

Макс Холлоуэй

Александр Волкановски

Деметриус Джонсон

Фрэнки Эдгар

Даниэль Кормье

Доминик Круз

Ти Джей Диллашоу

Рэнди Кутюр

Джон Джонс. Фото Global Look Press

Алекса Перейру я отношу к 3-й категории. Как и Шона О'Мэлли, Иржи Прохазку, Конора Макгрегора, Эдди Альвареса, Мэтта Серру и многих других.

Чарльз Оливейра — 2-я категория. Выдающийся боец, но его чемпионству способствовало два удачных обстоятельства: 1) уход Хабиба и 2) придержание боссами промоушена Ислама Махачева. Никогда в жизни, ни при какой системе соревнований Чарльз не стал бы чемпионом при живых Хабибе и Махачеве.

Леон Эдвардс — все-таки 2-я категория.

Мое мнение — никогда бы он не стал чемпионом при пиковом Камару Усмане. Его удачное обстоятельство — постаревший Усман. При дистанционной системе соревнований, если бы каждый из них пришел в UFC и провел по 15 боев, Эдвардс, несомненно, набрал бы меньше очков, чем Усман. Собственно, Эдвардс проиграл Клаудио Сильве, проиграл самому Усману, а Камару начал с 15-0. Я также уверен, что, если бы UFC был чистым спортом и здесь бы не расцеплялся клинч, не поднимали из партера из-за отсутствия активности, Усман даже постаревшим выиграл бы второй бой с Эдвардсом. Помните — ведь там Херб Дин расцепил клинч без всяких спортивных оснований и почти сразу же случился нокаут.

Этот эпизод, кстати, лучше всего отвечает на вопрос, зачем судьи в UFC так рано всегда расцепляют клинч. А вот затем, чтобы случались такие сумасшедшие нокауты. Камару Усман стал Камару Усманом благодаря вот этой буллинг-борцовской манере, в которой он снес Шона Стриклэнда, Тайрона Вудли, РДА и всех соперников — до первого боя с Колби. Именно с боя против Колби Усман начал меняться — он стал превращаться в кикбоксера, работать от джеба, пропускать много ударов и так далее. Если раньше он просто сокращал дистанцию, заходил в клинч и там просто давил, мучил, изматывал своей бешеной «физикой», то теперь он ради зрелищности выбрал гораздо более рискованную манеру.

К буллинг-стилю он вернулся только в первом бою с Масвидалем и во втором бою с Эдвардсом. Недаром ведь тренер Леона истошно кричал: «Don't let him bully you, son!» Буллинг-Усман: 18 минут грэпплинг-контроля с Вудли, 18 минут грэпплинг-контроля с РДА, 17 минут грэпплинг-контроля с Масвидалем, 11 минут грэпплинг-контроля в первом, 15-минутном, бою с Эдвардсом, 8 минут грэпплинг-контроля в 15-минутном бою со Стриклэндом и т. д. Он просто растерзывал в такой манере оппонентов и, будь UFC чисто спортом, без расцепления клинча, продолжал бы растерзывать дальше, не забивая себе голову всякой чепухой по поводу зрелищности.

А ко второму бою с Эдвардсом Усман еще и постарел, 35 лет, это критическая зона. В 32-33 года Камару опять бы его забуллил, как в первый раз, никакие крики тренера бы не помогли. Так что Леону нужно было удачное стечение обстоятельств — постаревший Усман, — чтобы стать чемпионом. Но, повторюсь, это НЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР, Эдвардс — мегабоец, поэтому он отнесен в категорию НЕСЛУЧАЙНЫХ чемпионов, пусть и умеренно.

Камару Усман. Фото AFP

Кого отнести в 4-ю категорию, самую постыдную? Среди чемпионов-мужчин я таких не нашел, но нашел у женщин. Никко Монтанья.

ММА-рекорд Никко — 4-3. UFC-рекорд 1-1. В бою за титул побила Роксан Модаффери, бойца с рекордом 21-13. После завоевания титула Никко 8 раз снялась с боев. ВОСЕМЬ отмен боев: снялась с боя против Валентины Шевченко, трижды снялась с боя против Джулии Авильи, снялась с боя против Кэрол Росы, с боя против Ву Янань, с боя против Мейси Кьязон, с боя против Сары Макман. В итоге уволена из UFC.

Левейший боец, который стал чемпионом абсолютно случайно, в нелепом бою, устроенном для того, чтобы хоть как-то, на коленках, смастерить хоть какой-то наилегчайший женский дивизион. Вдумайтесь, рекорд в ММА 4-3, в UFC 1-1, 8 снятий с боев, уволена. И у нее такой же пояс, как у Хабиба, Джонса и Деметриуса. На месте UFC я бы аннулировал пояс Монтаньи.

P.S.

Я не буду расписывать каждый случай каждого из 105 чемпионов UFC (90 у мужчин и 15 у женщин), потому что на это уйдет целая вечность и где-то 30 страниц печатного текста, но по предложенной схеме вы можете распределить их сами.

Есть еще чемпионы, которых я затрудняюсь причислить к одной категории, они находятся в промежуточном положении. Например, Том Аспинэлл. Нужно еще время, чтобы проверить его. Петр Ян — к первой категории его причислять или ко второй? Я не знаю, честно. Стерлинг — это вот, безусловно, вторая категория, его чемпионству способствовало несколько удачных факторов, но при этом он точно не случайный чемпион, у него очень большой процент побед.

А Генри Сехудо? Первая или вторая? В наилегчайшем он проиграл дважды, победил Деметриуса еле-еле, спорно. Набрал бы он на дистанции больше очков, чем Мышонок? Вряд ли. А что бы делал на дистанции в бантамвейте с его ростом и ричем 163 см?