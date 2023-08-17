Биография Шавката Рахмонова: история непобежденного бойца UFC

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Шавкат Бахтибаевич Рахмонов
Прозвище: Кочевник
Дата рождения: 23 октября 1994
Место рождения: Шурчи, Узбекистан
Рост: 188
Вид спорта: ММА
Весовая категория: полусредняя (77 кг)
Статистика боев (рекорд в профессиональных ММА): 17-0
Рахмонов родился в городе Шурчи в Узбекистане. С малых лет мальчик мечтал стать спортсменом. По словам Шавката, в детстве он был хулиганом и непоседой. В семье работала только мама. В детские годы Рахмонов много времени проводил с бабушкой по линии матери. Женщина была очень ласкова к нему и верила, что в будущем внук станет большим человеком.
Шавкат и его папа — казахи по национальности из подрода Алтынбай рода Шекты ветви Алимулы крупного племени Алшын, а мать принадлежит племени Конырат.
Рахмонов с юности начал заниматься спортом. Участие в уличных драках переросло сперва в любительские тренировки, а затем в профессиональные. Шавкат увлекался боксом и боевым самбо. Под руководством тренера Владимира Фофанова Рахмонов начал изучать смешанные единоборства в Караганде. Позже казахстанский боец понял, что нужно сконцентрировать внимание на ММА, где у него было больше возможностей для развития.
Рахмонов рассказывал, что ранее проводил тренировки в сильный мороз. Боец делал пробежки в минусовую температуру — от -15 градусов Цельсия до -20.
За свой первый бой по правилам ММА Рахмонов получил 20-30 тысяч тенге. В 2013 году Шавкат завоевал пояс в полусреднем весе Всемирной ассоциации ММА (WMMAA). Организаторы любительского турнира выплатили спортсмену около 500 долларов. Через год он стал чемпионом Азии в полусреднем весе WMMAA.
17 октября 2014 года Рахмонов дебютировал в M-1 Global. Тогда казахстанец победил удушающим приемом россиянина Адама Цурова в первом раунде турнира M-1 Challenge 52.
В общей сложности Рахмонов провел 7 поединков в M-1 и во всех одержал победы. Шавкат стал чемпионом полусредней весовой категории M-1 в марте 2019 года. В том поединке «Кочевник» техническим нокаутом одержал победу над россиянином Данилой Приказой на турнире M-1 Challenge 101 в Алма-Ате. Летом Рахмонов защитил титул в противостоянии с бразильцем Тьяго Варежаном.
В июле 2019 года Рахмонов подписал контракт с UFC. Шавкат стал первым казахом в американской спортивной организации.
В октябре 2020 года казахстанец провел первый бой в UFC. На турнире UFC 254 Шавкат удушающим приемом победил в первом раунде бразильца Алекса Оливейру.
В июне 2021 года Рахмонов одержал победу сабмишном над бразильцем Мишелем Празерисом UFC Fight Night: Ган vs. Волков в Лас-Вегасе.
В феврале 2022 года на UFC Fight Night 200 Рахмонов эффектным образом нокаутировал ганца Карлстона Харриса в первом раунде. За этот Шавкат получил бонус от UFC «Лучшее выступление вечера».
В июне 2022 года Рахмонов задушил во втором раунде американца Нила Мэгни на UFC on ESPN 38 и получил второй бонус в карьере — «Лучшее выступление вечера».
5 марта 2023 года Шавкат одержал победу в третьем раунде над американцем Джеффом Нилом на UFC 285. Их поединок был признан «Лучшим боем вечера». На протяжении боя Рахмонов пропустил много серьезных ударов, но в итоге задушил соперника в стойке. Полученный гонорар составил чуть более 200 000 долларов.
В 2014 году Рахмонов получил казахстанское гражданство. Вместе с родными спортсмен уехал в Караганду. В городе мальчик совмещал работу и тренировки. Днем он был на базаре, а вечером шел заниматься спортом. Из-за подработок грузчиком Шавкат мог пропустить тренировку ради получения дополнительных денег. Семья хотела приобрести квартиру в Казахстане, поэтому каждый работал с утра до ночи на базаре.
По словам Рахмонова, первое время он стеснялся заходить в магазины одежды Adidas или Reebok из-за своего внешнего вида и незнания языка.
У Рахмонова хорошая борцовская база. Большинство своих боев в UFC Шавкат одержал приемами из борьбы. При этом казахстанец обладает качественной ударной техникой, так как занимался боксом.
Рахмонов женат. Имя своей избранницы Шавкат не уточняет, так как не хочет демонстрировать личную жизнь публично. У бойца ММА есть три ребенка — две дочери и один сын
Рахмонов любит прогулки пешком и на велосипеде. Иногда посещает кинотеатр с супругой. Вместе с друзьями играет в баскетбол.
В соцсетях Шавкат любит публиковать фото и видео с тренировок. Спортсмен также делится с подписчиками снимками из путешествий.
По данным портала Media Referee, состояние Рахмонова оценивается в 1 миллион долларов. Много лет боец UFC сотрудничает с компанией энергетических напитков Gorilla. Шавкат не рекламирует алкоголь и букмекеров.
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