«Затащу тебя на 7-й круг ада, поздороваемся с твоим батей». Грязная прессуха Ковингтона и Эдвардса

Любимчик Дональда Трампа снова не следит за словами.

В ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 296, в главном событии которого Леон Эдвардс проведет защиту титула в полусреднем дивизионе против Колби Ковингтона. В преддверии турнира состоялась большая пресс-конференция, и ее самыми яркими участниками стали именно чемпионы в 77 кг, которые не стеснялись в выражениях.

Журналист: — Леон, для начала хочется услышать твое мнение о костюме Колби.

Эдвардс: — Он вышел как какой-то дрэг-квин, не знаю, что он пытается изобразить, но он старается.

Ковингтон: — Конечно, ты не знаешь, что это! Ты ведь даже школу не окончил!

Эдвардс: — Что ты несешь? Ты поганый идиот.

Ковингтон: — Реально, какой у тебя уровень образования? Мне интересно. Ты окончил среднюю школу? Видимо, нет. Окей. Я — народный чемпион, и у меня вопрос для народа: вы пришли сюда поддерживать этих ублюдков в красных мундирах? Или вы пришли, чтобы быть частью американской революции? (Толпа зашумела.) Окей, хороший ответ, мне нравится, но у меня для вас еще один вопрос, для каждого из вас. Скажите, кто из вас пер жену Иана Гэрри? (Толпа зашумела.) Ничего себе! Вау, сочувствую UFC, теперь им придется кучу новых фамилий наносить на форму.

Журналист: — Леон, всю неделю ты говорил, что люди в первую очередь обсуждают персонажа Колби Ковингтона, а не его навыки. Считаешь ли ты, что фанаты его переоценивают?

Эдвардс: — Да, однозначно. Естественно, многие забывают, что он показывает в октагоне после того, как он вот так наряжается. Он неплохой боец, но, как я сказал, это не спасет его в воскресенье.

Ковингтон: — Продолжай говорить, мы хотим послушать, как ты мямлишь! Продолжай, бро!

Журналист: — Колби, Леон побил Камару Усмана дважды, у тебя с Усманом были очень близкие бои. Думаешь ли ты, что Леон может стать более сложным оппонентом, чем Усман?

Ковингтон: — Нет, этот бой будет намного легче, чем с Усманом. Я бился с Усманом, когда тот был в расцвете сил, ему же просто повезло, и он чудом спас себя под конец их боя. Но кого он еще побил? 40-летнего Серроне, 40-летнего Нейта Диаза, Рики Уотерса — чем его резюме вообще впечатляет?

Журналист: — Леон, а что скажешь насчет резюме Колби?

Эдвардс: — А кого ты побил, серьезно? Ну, Вудли...

Ковингтон: — Да, знаешь, почему я побил Вудли? Потому что ты снялся с боя с ним из-за насморка! У тебя был самый обычный насморк, и ты побоялся выйти на бой с ним, настолько ты был напуган! И ты отказался от титульного боя с Усманом из-за насморка — вот как сильно ты боишься! Ты — главное ссыкло нашего дивизиона! Покажи-ка фанатам свою залысину на голове, покажи свою макушку, они хотят это увидеть!

Леон Эдвардс и Колби Ковингтон. Фото Скриншот видео

Журналист: — Камару Усман сказал, что Колби — это главная звезда полусреднего дивизиона. Колби, каково получить такое уважение от одного из твоих главных соперников? Леон, жалеешь ли ты, что сначала не хотел давать Колби этот бой?

Ковингтон: — Да, конечно, Усман не дурак, он знает, о чем говорит. Он получил чеки за бой с нами обоими, только вот бой с этим лошком ему почти ничего не принес. Леон по харизматичности на уровне слизняка, на его фоне Усман яркий, как Джеймс Браун!

Эдвардс: — Но тебя-то он нокаутировал, это самое главное.

Ковингтон: — Он меня не нокаутировал, он меня не вырубил! Что ты несешь?! Там рефери считерил, я избивал его все пять раундов! Тебе он надрал зад и во втором, и в третьем бою. Бро, ты просто идиот. Мне кажется, ты самый тупой боец в ростере UFC. Ты реально просто тупой. В воскресенье я затащу тебя туда, где ты не хочешь оказаться. Я затащу тебя на седьмой круг ада, как раз поздороваемся там с твоим батей (отец Эдвардса умер. - Прим. «СЭ»)!

Эдвардс: (Швыряет в Ковингтона бутылку.)

Ковингтон: — Посмотрите на это ссыкло! Какой чувствительный у нас чемпион! Будто это не Ultimate Fighting Championship, а Ultimate Feeling Championship. Ребят, он сейчас расплачется, принесите ему салфетки. 1776-й, детка — американская революция. Генерал Вашингтон начал ее, генерал Ковингтон закончит.

Журналист: — И еще один вопрос для Колби. Мне нравится твой костюм, и ты хочешь сделать Америку вновь великой. UFC все чаще проводят PPV-турниры в Австралии, как ты будешь делать Австралию великой?

Ковингтон: — Я хочу сделать весь мир вновь великим, это самое главное. Я хочу устраивать яркие шоу для фанатов, которые заплатили за это кровно заработанные деньги. Можете любить меня или ненавидеть, но в воскресенье вам понравится, что я сделаю в этом октагоне.

Журналист: — Леон сказал, что он не понимает твоего восхищения Дональдом Трампом и что тебе стоит найти девушку. Интересно услышать твои комментарии на это.

Ковингтон: — Естественно, он не понимает моего восхищения, потому что у него нет ни одного знаменитого друга. Кого он приведет на бой — королевскую семью, медведя Паддингтона, агента 007? Их он может засунуть себе в зад. Я приведу самого знаменитого человека на планете Земля на поединок в воскресенье — что он может знать об этом? Дональд Трамп спас Америку, он сделал все для нее. Он укрепил наши границы и сделал нашу страну безопасной, при нем инфляция была на рекордно низком уровне. Он сделал много великих вещей для страны, только вот Леону все это неизвестно, он отказался проводить титульный поединок в своей родной стране. Он ненавидит свою страну, я свою страну люблю, я люблю Трампа, он величайший президент в истории, он сделает Америку вновь великой в 2024-м!

Колби Ковингтон (справа) и Дональд Трамп. Фото Соцсети

Журналист: — Колби, ты говорил, что подготовил кое-что для Иана Гэрри на этой пресс-конференции, но его здесь нет. Что ты для него подготовил?

Ковингтон: — Знаешь, я хотел преподать важный урок, как я преподал важный урок Леону: нельзя идти против босса. Он попытался пойти против босса, у него ничего не получилось, и такой же важный урок я преподам Иану. Нельзя брать в жены *****.

Журналист: — Леон, стал ли этот поединок еще более личным для тебя?

Эдвардс: — Да нет, он просто кусок дерьма, но сохрани эту энергию за кулисами, вот и все.

Ковингтон: — А ты сохрани свою энергию в поединке в воскресенье. Мы в воскресенье и так побьемся, ссыкло! Главное выйди, а не слейся из-за насморка, как это было в других твоих боях. Ой, у меня ковид, сопельки, я не могу вылететь из страны!

Журналист: — Леон, очевидно, со стороны Колби это [шутка про отца] был удар ниже пояса. Что это говорит о нем как о человеке?

Эдвардс: (Разводит руками.)

Журналист: — Окей. Также на медиадне ты не особо оценил его навыки и резюме. Что победа над Ковингтоном даст тебе в карьере?

Эдвардс: — Особо ничего, он просто очередной оппонент на моем пути к рекорду ЖСП. Я не проигрывал восемь лет, это будет моя 13-я победа кряду, так что я привык к этому. Он выходит после одного поражения и победы на титульный бой, так что...

Ковингтон: — Знаю, ты не умеешь считать, но когда ты ткнул оппоненту в глаз и бой признали несостоявшимся, это прервало твою победную серию, тупой кретин! Но я понимаю, ты даже школу не окончил. Ты в этом не разбираешься.