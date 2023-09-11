Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:45

Братьев Асхабовых арестовали в Таиланде за пытки и кражу. Бойцы обнесли виллу почти на 400 тысяч долларов

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Хусейн и Хасан Асхабовы.
Фото Соцсети
Telegram Дзен
Подельникам Асхабовых удалось скрыться.

Боец UFC Хусейн Асхабов и его брат-близнец Хасан арестованы в Таиланде. Сообщается, что братья вместе с тремя неназванными гражданами Казахстана ворвались на виллу итальянца на острове Пхукет. Источник, знакомый с жертвой, рассказал тайскому изданию Phuket News, что инцидент случился 3 сентября примерно в 23.00 по местному времени, когда трое мужчин вошли на виллу итальянца через боковую дверь и схватили его.

Хусейн Асхабов. Бил в драке Марка Ханта и, по слухам, встречался с Боней. В UFC пришел боец из России с рекордом 23-0

По словам итальянца, этих троих он никогда раньше не видел. Они вытащили мужчину из спальни, затем связали, заткнули ему рот и завязали глаза. Затем нападавшим позвонил человек, организовавший атаку, и троица начала допрашивать жертву о местонахождении диска, содержащего данные по криптовалюте. Итальянец наличие такого диска отрицал, в результате чего его начали избивать.

Пытки продолжались всю ночь — жертва получила множественные ушибы лица и тела. В конце концов трое мужчин покинули виллу, оставив итальянца связанным и с кляпом во рту. На кадрах видеонаблюдения с курорта видно, как на следующий день в 16.48 по местному времени итальянец выбрался с виллы и катился по тропинке. К тому моменту он все еще был связан и до сих пор не вытащил кляп изо рта.

Позже стали известны личности трех нападавших казахстанцев. Они проходили иммиграционный контроль в международном аэропорту Пхукета 4 сентября в 6.58 утра. Мужчины сели на рейс из Пхукета в Дубай, а сейчас, предположительно, находятся в Казахстане.

Аресты подтвердил отчет главы полиции Чернг Талая полковника Чалермчая Херсавата. В отчете подтверждены аресты 28-летних российских братьев-близнецов Хасана и Хусейна Асхабовых. В документе не указано, где арестованы близнецы, но отмечается, что их взяли под стражу на основании ордеров на арест № 479/2566 и № 480/2566, выданных провинциальным судом Пхукета в понедельник, 4 сентября.

Хусейн Асхабов уступил Джамалу Эммерсу. Боец с рекордом 23-0 дебютировал в UFC с поражения. Асхабов планировал взять пояс и закончить карьеру на 30-0

В отчете подтверждается, что аресты произведены с целью привлечь к ответственности братьев за грабеж и пытки. Согласно законам Таиланда, действия бойцов квалифицируются как три серьезных преступления: пытки, жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, а также хищение.

В отчете подтверждается кража имущества более чем на 12 млн батов (32,4 млн рублей). Были украдены трое часов: Rolex Daytona стоимостью 2 476 500 батов (почти 6,7 млн рублей), Patek Philippe Nautilus стоимостью 3 805 250 батов (более 10,2 млн рублей) и GRAFF стоимостью 1 600 200 батов (более 4,3 млн рублей). Кроме того, в списке один Macbook, новые iPhone 13 и iPhone 14, а также пара солнцезащитных очков. Также итальянец остался без паспорта, дебетовой карты банка ADIB (Исламский банк Абу-Даби) и паролей для доступа к телефонам, сейфу и компьютерам.

Но и это не все. Издание Phuket News сообщает, что трое мужчин украли 40 тысяч евро наличными из сейфа, а еще 16 тысяч евро они сняли в Дубае с помощью украденной дебетовой карты, о чем стало известно позже.

Братьев Асхабовых итальянец, по его словам, впервые встретил в пляжном кафе в курортном районе Чернг Талай около года назад. Последний год они были знакомы, а вот нападавших на него казахов он ранее никогда не видел.

Хусейн Асхабов
UFC
ММА
3
Обсудить
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев уступил Джоковичу в финале US Open-2023
Прогноз Коваленко на сезон: «Зенит» — чемпион, «Спартак» — вне тройки
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Путин подписал указ о получении полной компенсации военной пенсии
Россиянам рассказали о новых правилах для пассажиров поездов
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Джон Джонс — Сирил Ган: видеообзор боя UFC 285
Шевченко — Грассо: видеообзор боя UFC 285
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон Стрикленд разносит толстых людей. «В вас нет ничего красивого, вы больны!»