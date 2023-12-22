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22 декабря, 22:30

Кто лучший финишер в UFC — Рахмонов, Оливейра или Аспиналл? Конечно, Рахмонов! Его цифры нереальны

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона.
Фото USA Today Sports
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Сейчас все объясним.

Шавкат Рахмонов задушил Стивена Томпсона на UFC 296 и снова удлинил свои удивительные серии досрочных побед.

Казах побеждает с аномальным процентом финишей для полусреднего дивизиона и делает это с большим запасом прочности. Ему не обязательно идти в безрассудную хаотическую атаку, чтобы форсировать финиш, он может прикончить совершенно внезапно и в вязком, скучном бою. Он опасен при любом рисунке боя, из любого положения, у него почти равное количество побед нокаутами и сабмишенами, его финишерские инстинкты всегда предельно обострены.

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Для меня ответ на вопрос, кто сейчас лучший финишер в UFC — Чарльз Оливейра, Том Аспиналл или Шавкат Рахмонов, — абсолютно ясен.

Рахмонов. По сравнению с Чарльзом Оливейрой у него гораздо больший запас прочности (и кстати, после 18 побед в ММА у бразильца была одна победа решением) и он универсальнее. Универсальнее даже не по навыкам, а по рисунку боя. По сравнению с Аспиналлом Рахмонов выбивает такой же 100% финишный показатель, но в дивизионе, где общий процент финишей гораздо ниже, чем в тяжах.

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У Рахмонова самая длинная текущая серия финишей в UFC. 6 досрочных побед подряд в организации. У Бенуа Сен-Дени — 5. У Ульберга, Аллена, Копылова и Брито — по 4.

Самая длинная текущая серия финишей в ММА среди действующих бойцов UFC. 18 досрочных побед подряд.

Тут конкуренты просто никак не могут поспеть за казахом. Прохазка шел на 11 финишах подряд, но недавно проиграл Перейре. Алмейда шел на 14 досрочках подряд, но затем подрался решением с Льюисом, и серия оборвалась. Габриэль Бонфим был к Шавкату ближе всех — 15 финишей кряду. И неплохо начинал бой против Николаса Далби, доминировал в первом раунде, но затем рассыпался под давлением и духом ветерана и проиграл техническим нокаутом.

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Cамая длинная серия финишей в истории полусреднего веса UFC. 77 кг — очень плотный, конкурентный вес, процент финишей тут не самый высокий, оттого цифры Шавката ярче вдвойне.

Первый боец в ММА, кто финишировал сабмишеном Стивена Томпсона.

Первый боец в ММА, кто финишировал Мишеля Празереса. До Шавката бразилец не проигрывал досрочно 29 боев в профи. После Шавката провел два боя и тоже не проиграл досрочно.

Набрал за 6 боев в UFC больше финишей, чем Леон Эдвардс набрал за 17 поединков, Колби Ковингтон — за 16, Белял Муххамад и Камару Усман — за 18.

Набрал 5 побед сабмишенами третьим по скорости в истории UFC. Ему потребовалось всего 6 поединков. Быстрее 5 побед приемами набирали только Ройс Грейси в 1994-м и Дэмьен Майя в 2009-м (им потребовалось по 5 поединков). Посмотрите на временные промежутки — проходит в среднем 14-15 лет, прежде чем появится кто-то, кто набирает с такой скоростью 5 побед приемами: 1994 — 2009 — 2023.

Не проиграл ни одного раунда в UFC по судейским запискам.

Все соперники Шавката в UFC шли перед боем с ним на победе. Единственный, кто не шел, — Празерес, но у него было 7-1 в последних 8 боях. У Оливейры перед боем с казахом было две победы подряд, у Харриса — 5 досрочных побед подряд (и после поражения от Рахмонова он выиграл два боя кряду), у Магни — две победы подряд, у Нила — две победы подряд, Томпсон шел на победе (первым в ММА финишировал Холланда ТКО). Не забывайте, что еще до UFC Рахмонов победил корейца Парка, который идет сейчас в UFC на 4-1 в последних 5 боях. Вот такая оппозиция.

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Делит с Майклом Кьезой первое место в топ-15 полусреднего веса UFC по количеству побед сабмишенами в ММА — 10 побед приемами. При этом у Кьезы ни одной победы нокаутом в карьере, а у Шавката нокаутов целых 8.

Он удивительный универсал: количество финишей нокаутами и сабмишенами у него почти равное (8 на 10). Может финишировать и при агрессивной манере боя, когда он сам резко форсирует, а может — в глухом, вязком, защитном поединке, движением из ниоткуда (как с Оливейрой). Может задушить на земле, может в стойке (как с Нилом). Может задушить 168-сантиметрового полусредневеса-танчика без шеи (Празереса), которого никто никогда не душил, задушить Томпсона, которого никто никогда не душил, вырубить с вертушки Харриса, вырубить с одного-двух ударов из высокого ГНП.

С огромным отрывом самый высокий процент побед финишами в топ-15 полусреднего веса — 100%. Ни у кого нет даже 80%. У Беляла Мухаммада, например, процент финишей — 22%. У Леона Эдвардса и Ковингтона — по 38%. У Усмана — 42%, Бернса — 53%.

Том Аспиналл
Чарльз Оливейра
Шавкат Рахмонов
UFC
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