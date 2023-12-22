«Время Тони прошло. Он вернется, и его опять побьют». Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных

Нурмагомедов говорил, что Эль Кукую пора заканчивать, когда весь мир продолжал в него верить.

На турнире UFC 296 в Лас-Вегасе Тони Фергюсон уступил Пэдди Пимблетту и продлил серию поражений до семи подряд. Теперь бывший временный чемпион делит антирекорд промоушена по этому показателю вместе с экс-владельцем пояса в легком весе Би Джеем Пенном. При этом Фергюсону принадлежит одна из самых длинных победных серий в легком весе — 12 кряду, столько же — у Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (не учитываются бои в промежуточном весе).

Спад Фергюсона начался после неожиданного поражения Джастину Гэтжи весной 2020 года. Тогда Эль Кукуй уступил в пятом раунде в поединке за временный титул после того, как рефери Херб Дин остановил бой, увидев, что Тони не в состоянии продолжать. Многие еще долго продолжали верить в Фергюсона (сам боец и после семи поражений продолжает считать, что вернется сильнее), но Хабиб еще после поединка с Гэтжи аргументированно объяснил, почему этот бой стал переломным в карьере американца и в дальнейшем его карьера будет катиться вниз.

Тони Фергюсон против Нейта Диаса на UFC 279 в сентябре 2022 года. Фото Global Look Press

«Никто не может оставаться прежним долгое время, никто, — говорил Нурмагомедов в интервью ESPN. — Ни Тони Фергюсон, ни Хабиб, никто. Однажды кто-то тебя побьет или что-то произойдет. Бог не дает никому силу, реакцию, ментальность и все остальное на одном уровне всегда. В один день все это пойдет на спад, и его день пришел. Это был апрель или май? Да, май. Я знаю, что время Тони Фергюсона прошло.

Сейчас он вернется, и кто-то опять побьет его. Я верю в это, потому что, когда ты принимаешь такой урон [как в бою с Гэтжи], ты никогда не станешь прежним. Никогда. Даже если ты Тони Фергюсон. Он понес слишком большой урон. Вы говорите, как он [рефери] остановил бой в пятом раунде? Он сделал что-то вроде этого [машет руками в разные стороны].

Тони Фергюсон — великий боец, и прямо сейчас у него есть выбор. Он может залететь на бойцовский остров и подраться с Исламом Махачевым. У него [Махачева] победная серия из шести боев, он почти в топ-10, и почему нет? Почему он не хочет принять этот бой? UFC даст ему хорошие деньги, Али Абдель-Азиз даст ему 100 тысяч плюс 100 тысяч. Это очень хороший шанс, а после этого он, возможно подерется за пояс, если победит. Но я думаю, что его время истекло.

Решение Тони два раза согнать вес? Тупость, тупость, тупость. Помнишь, я говорил тебе, что мне нравится Тони Фергюсон, но это тупой парень, вот что я думаю. Он продолжает говорить обо мне. Зачем ты обо мне говоришь? Джастин Гэтжи размазал твое лицо, полностью тебя разнес. Зачем ты продолжаешь обо мне говорить? Если ты хочешь продвигать себя, о'кей, я с тобой согласен. Но если ты правда хочешь обо мне говорить и думаешь, что это что-то особенное, что это поставит тебя на хорошие позиции, это показывает твой ум, показывает, насколько ты слабый».

После боя Гэтжи с Тони первый встретился с Хабибом в бою за постоянный титул и уступил во втором раунде удушением, после чего Нурмагомедов объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0. Фергюсон же упрямо продолжал драться. Он проиграл Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину и теперь Пэдди Пимблетту. Эль Кукуй не планирует останавливаться, хотя даже глава UFC Дана Уайт и тренерский штаб открыто говорят, что пора заканчивать. Не исключено, что Тони станет единоличным лидером UFC по числу поражений подряд — для этого ему осталось провести лишь один поединок.