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Сегодня, 07:00

«Время Тони прошло. Он вернется, и его опять побьют». Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных

Хабиб предсказывал падение Фергюсона раньше всех остальных
Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Тони Фергюсон против Нейта Диаса на UFC 279 в сентябре 2022 года.
Фото Global Look Press
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Нурмагомедов говорил, что Эль Кукую пора заканчивать, когда весь мир продолжал в него верить.

На турнире UFC 296 в Лас-Вегасе Тони Фергюсон уступил Пэдди Пимблетту и продлил серию поражений до семи подряд. Теперь бывший временный чемпион делит антирекорд промоушена по этому показателю вместе с экс-владельцем пояса в легком весе Би Джеем Пенном. При этом Фергюсону принадлежит одна из самых длинных победных серий в легком весе — 12 кряду, столько же — у Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева (не учитываются бои в промежуточном весе).

Спад Фергюсона начался после неожиданного поражения Джастину Гэтжи весной 2020 года. Тогда Эль Кукуй уступил в пятом раунде в поединке за временный титул после того, как рефери Херб Дин остановил бой, увидев, что Тони не в состоянии продолжать. Многие еще долго продолжали верить в Фергюсона (сам боец и после семи поражений продолжает считать, что вернется сильнее), но Хабиб еще после поединка с Гэтжи аргументированно объяснил, почему этот бой стал переломным в карьере американца и в дальнейшем его карьера будет катиться вниз.

Тони Фергюсон против Нейта Диаса на UFC 279 в сентябре 2022 года.
Фото Global Look Press

«Никто не может оставаться прежним долгое время, никто, — говорил Нурмагомедов в интервью ESPN. — Ни Тони Фергюсон, ни Хабиб, никто. Однажды кто-то тебя побьет или что-то произойдет. Бог не дает никому силу, реакцию, ментальность и все остальное на одном уровне всегда. В один день все это пойдет на спад, и его день пришел. Это был апрель или май? Да, май. Я знаю, что время Тони Фергюсона прошло.

Сейчас он вернется, и кто-то опять побьет его. Я верю в это, потому что, когда ты принимаешь такой урон [как в бою с Гэтжи], ты никогда не станешь прежним. Никогда. Даже если ты Тони Фергюсон. Он понес слишком большой урон. Вы говорите, как он [рефери] остановил бой в пятом раунде? Он сделал что-то вроде этого [машет руками в разные стороны].

 
Даниэль Кормье и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов с&nbsp;учениками. «Хабиб сказал: «Просто приведите их сюда». Как Кормье отправил американских детей на борцовский сбор в Дагестан

Тони Фергюсон — великий боец, и прямо сейчас у него есть выбор. Он может залететь на бойцовский остров и подраться с Исламом Махачевым. У него [Махачева] победная серия из шести боев, он почти в топ-10, и почему нет? Почему он не хочет принять этот бой? UFC даст ему хорошие деньги, Али Абдель-Азиз даст ему 100 тысяч плюс 100 тысяч. Это очень хороший шанс, а после этого он, возможно подерется за пояс, если победит. Но я думаю, что его время истекло.

Решение Тони два раза согнать вес? Тупость, тупость, тупость. Помнишь, я говорил тебе, что мне нравится Тони Фергюсон, но это тупой парень, вот что я думаю. Он продолжает говорить обо мне. Зачем ты обо мне говоришь? Джастин Гэтжи размазал твое лицо, полностью тебя разнес. Зачем ты продолжаешь обо мне говорить? Если ты хочешь продвигать себя, о'кей, я с тобой согласен. Но если ты правда хочешь обо мне говорить и думаешь, что это что-то особенное, что это поставит тебя на хорошие позиции, это показывает твой ум, показывает, насколько ты слабый».

После боя Гэтжи с Тони первый встретился с Хабибом в бою за постоянный титул и уступил во втором раунде удушением, после чего Нурмагомедов объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0. Фергюсон же упрямо продолжал драться. Он проиграл Чарльзу Оливейре, Бенеилу Дариушу, Майклу Чендлеру, Нейту Диазу, Бобби Грину и теперь Пэдди Пимблетту. Эль Кукуй не планирует останавливаться, хотя даже глава UFC Дана Уайт и тренерский штаб открыто говорят, что пора заканчивать. Не исключено, что Тони станет единоличным лидером UFC по числу поражений подряд — для этого ему осталось провести лишь один поединок.

Ислам Махачев
Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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