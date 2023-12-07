Дочь Брока Леснара — копия отца. Девушка бьет рекорды в толкании ядра

Майя Леснар выглядит не менее угрожающе, чем легендарный папа.

Благодаря завирусившемуся фото в интернете фанаты единоборств узнали, что у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе и звезды WWE Брока Леснара, оказывается, есть взрослая дочь. Майе Линн Леснар 21 год, и она тоже спортсменка — выступает за команду Rams по легкой атлетике в Университете штата Колорадо.

Девушка поразила поклонников ММА невероятным сходством с отцом, но это не главное ее достижение. В прошлые выходные во время соревнований Mines Alumni Classic Майя Леснар побила школьный рекорд в толкании ядра в закрытых помещениях. Она бросила снаряд на 18,50 метра и заняла первое место, улучшив предыдущий результат почти на один метр.

Майя Леснар. Фото Colorado State, Twitter

Теперь Майе Леснар принадлежит школьный рекорд США по толканию ядра среди женщин в закрытых помещениях. Взрослый же рекорд Америки в помещениях принадлежит Мишель Картер, которая толкнула ядро на 1,73 метра дальше, чем Майя. А через несколько месяцев Картер поехала на Олимпиаду в Рио и выиграла золотую медаль.

Майю же пока удостоили только звания спортсменки недели в Университете Колорадо среди женщин, о чем девушка сообщила в соцсетях. «Новый личный и новый школьный рекорд! Довольна удачным началом сезона», — написала Леснар и прикрепила видео броска.

Майя также участвовала в соревнованиях по метанию диска и играла в волейбол. Благодаря выдающимся показателям девушку включили в спортивную программу Университета штата Аризона, несмотря на то что она училась в старшей школе.