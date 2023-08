Железная дисциплина Бена Аскрена — студентом накопил $ 70 000, с 5-го класса не ест вредную еду

С 23 лет вкладывает по 2000 в месяц во взаимный фонд.

Бен Аскрен пробыл в UFC всего год, но запомнился фанатам на всю жизнь.

В дебютном бою он прокатился на страшном суплексе Робби Лоулера, во втором поединке напоролся на безумное колено Масвидаля и стал соавтором самого быстрого нокаута в истории UFC, а в третьем и последнем — бесстрашно пошел в партер с Дэмьеном Майей и хоть был задушен, зато получил бонус за лучший бой вечера.

И пусть спортивный итог пребывания Аскрен в UFC плачевный — за семь месяцев он потерял нолик в рекорде и принял ущерба больше, чем за предыдущие 10 лет в профессиональных ММА — медийно боссы угадали с его кандидатурой на все сто . Аскрен с первого же дня работы докапывался в твиттере до всех бойцов своего веса (и искренне их злил), метко шутил, приходил на пресс-конференцию в рубашке и шлепанцах и внес решающий вклад в восхождение Хорхе Масвидаля. Если бы не это колено, не было бы потом миллионных продаж PPV в боях кубинца с Усманом, не было бы боя с Диазом за пояс BMF, история пошла бы по другому, гораздо более скучному пути.

Бен Аскрен в шлепанцах на пресс-конференции к UFC 235.

Сам Аскрен очень правильно принял свои поражения и даже не думал горевать по поводу того, что из грозного непобежденного борца (18-0) и грозы UFC он стал веселым мемом. Бен гибко адаптировался к новой роли и извлек из нее большую финансовую пользу. Ирония над собственными проигрышами притянула к нему много новых болельщиков, а выросшее имя — хорошие коммерческие предложения. Блогер Джейк Пол позвал его драться по боксу и за две минуты в ринге заплатил Бену 500 000 долларов.

Потом, правда, Аскрен ушел в тень (слишком быстрое и смешное поражение Полу немного сбило его акции) и вот уже два года нигде не дерется — развивает свою борцовскую академию AWA, ведет подкаст о криптовалютах и занимается бизнесом.

Хотя Аскрен не заработал в боях миллионы, чувствует он себя на пенсии очень хорошо. Благодаря н е только удачным инвестициям, но и политике тотальной бережливости, которую он проводит в жизнь еще со студенческих лет. В колледже он так усердно копил, что умудрился о кончить его с очень приличной заначкой — больше 70 000 долларов.

Об отношении к деньгам бывший чемпион Bellator поделился в своей книге «Funky: My Defiant Path Through the Wild World of Combat Sports».

Фото Global Look Press

«Будучи выходцем из семьи синих воротничков (квалифицированных рабочих. — Прим. «СЭ») я никогда не был по-настоящему бедным и всегда был довольно бережливым. В годы учебы я жил в маленьком домике, который купили мои родители, недалеко от [университетского] кампуса. На деньги, которые я заработал в летних кэмпах (работа для студентов. — Прим. «СЭ») за все четыре лета моей учебы в колледже, я полностью расплатился за этот дом.

От Миззу (Университет Миссури. — Прим. «СЭ») мне каждый месяц приходила стипендия $ 700, и я ни разу не потратил ее за годы учебы. В качестве подарка к выпускному родители купили мне «Тойоту Приус» 2007 года, на которой я ездил последующие 10 лет. Так что я определенно знаю, что это такое — жить скромно. Чтобы сводить концы с концами, я постепенно строил свой бюджет, постоянно откладывал деньги. В 2007-м я заработал и скопил около 50 000 долларов. В 2008-м — год Олимпиады — что-то около 70 000.

Когда я перебрался в ММА, мои доходы рухнули, но благодаря тому, что все время копил, я чувствовал себя богачом по сравнению с моими друзьями по колледжу. Я реально ВООБЩЕ не тратил деньги. Недаром в промовидео к моему бою против Хорнбакла [«Гран-при Bellator«] моя жена назвала меня самым нематериалистичным человеком, которого она знает.

Даже в мои самые нищебродские годы, когда я только начинал зарабатывать борьбой, я стал откладывать по 2000 долларов в месяц на долгосрочный счет Северо-Западного фонда взаимного страхования жизни. В самые бедные годы было невероятно тяжело делать такие взносы, но я всегда был упрям в этой цели. Помните, я отказался от пиццы, фастфуда и газировки в пятом классе ради долгосрочного успеха в борьбе? Я откладывал деньги на счет фонда с 23-летнего возраста, и сейчас, когда я пишу эти строки в 2021 году, на моем счету 350 000 долларов. Это моя заначка на случай, если бы у меня все провалилось в боях и закончились деньги из других источников».

Фото Соцсети

Об отказе от газировки и фаст-фуда, который Аскрен упомянул в этом отрывке, он рассказал на страницах своей книги чуть раньше, но мы нашли более яркий его отчет по этой теме в ходе беседы на подкасте «Dad Saves America».

«В 11 лет я похудел на 30 фунтов, навсегда отказавшись от газировки и фаст-фуда. Дело в том, что в пятом классе я бросил бейсбол, чтобы полностью сосредоточиться на борьбе. У меня произошел прогресс, но в шестом классе я весил 130 фунтов, у меня был лишний вес. В моей книге есть фотографии меня того возраста, можно посмотреть. В борьбе есть весовые категории, и если ты толстый, но не сильный физически, то это, понятное дело, минус. Ты борешься с большими, при этом сам слабый. И в шестом классе у некоторых еще и начинается половое созревание, есть шестиклассники, которые уже такие прокачанные. А я был пухляшом.

И я решил сбросить вес, чтобы залезть в категории ниже. В итоге через некоторое время я уже боролся по 100 фунтам, сбросил 30 фунтов. Я не гонял вес, просто отказался от фаст-фуда, газировки, всяких таких нездоровых вещей. И вот прошло уже 26 лет с того момента, и я до сих пор не ем фаст-фуд и не пью газировку. То есть некоторые решения, которые я принял в 11 лет, до сих пор работают. Некоторые не работают, например, когда я вижу вкусное мороженое, я могу его съесть.

Фото Соцсети

В любом случае я смог в детском возрасте принять для себя зрелые решения. Есть понятие эмоциональной зрелости, когда ты принимаешь решения, которые сейчас лишат тебя удовольствия, но потом принесут пользу. У большинства детей нет воли принимать такие решения. А я, например, никогда даже не пил алкоголь. За всю жизнь я не выпил ни капли алкоголя. Я думал так — во-первых, я не хотел попасть в неприятности из-за выпивки, вдруг меня выгонят за это из борьбы. Во-вторых, я и так хорошо живу, мне реально так нужна эта выпивка?»