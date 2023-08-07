«На Хамзате рвали одежду!» Друг Чимаева: безумные фанаты, провокация хейтера, обморок в отеле

Хамзат Чимаев с юных лет живет в Швеции и общается с другими чеченцами, выросшими в Европе. Один из друзей Борза — 33-летний Иса Исаков, который живет на границе Бельгии с Люксембургом и представляет эти страны в промоушене Brave CF.
В интервью «СЭ» Исаков рассказал, как Чимаева чуть не разорвали английские фанаты, о чрезмерной работоспособности Хамзата и падении в обморок от перенапряжения, азарте Борза на тренировках и при игре в стрелялки, а также о провокации со стороны хейтера в Стокгольме.
— Ты тренируешься в Люксембурге и на поединках представляешь эту страну вместе с Бельгией. Как так получилось?
— Я живу в Бельгии, но на границе с Люксембургом — ехать буквально пять минут. В городе, где я живу в Бельгии, 30 тысяч населения, и там нет спортзалов с ММА. Приходится ехать в Люксембург, недалеко, минут 30, и поэтому как боец я сформировался там и представляю и Люксембург, и Бельгию.
— А как там с ММА? Мне кажется, Люксембург не славится ММА-школой
— В этом плане там все очень слабо, уровень ММА слабый. Там были какие-то выходцы, но бойцов с выдающимися результатами не было. Есть хороший тренер, у него были хорошие результаты для уровня Люксембурга. В основном там кикбоксинг, тайбокс. Пришлось взять что есть — большого выбора не было. Сам я базовый борец — о борьбе вообще нельзя говорить в Бельгии и Люксембурге. Так что пришлось переключиться на ММА. Понравилось и затянуло.
— Но ты все же нашел где заниматься борьбой?
— В городе, где я живу, большая диаспора чеченцев. Они открыли три года назад зал борьбы, сейчас борьбой там занимаюсь, чтобы рефлексы не терять. И часто сборы, разъезды — Стокгольм, Париж, по разным залам езжу.
— Видел, что много чеченских бойцов с тобой тренируются. Кого бы еще выделил в Люксембурге из чеченских бойцов?
— Есть один, Арби зовут, молодой парнишка. Перспективы есть, дальше нужно заниматься. Очень много чеченцев, но слабо тренируются все, с моей скромной точки зрения. Кроме этого молодого парнишки пока никого нет на примете в ММА.
— Слабо тренируются, потому что уровень в целом слабый или дело в подходе?
— Более сытые в Европе, там голода нет у них, все готово. Родители уже лет 20-25 назад приехали. Больше связано с этим, мне кажется.
— Как ты попал в Бельгию? Тоже родители переехали?
— Да, я еще в несовершеннолетнем возрасте был, с родителями был, и остались. В 2006 году мы переехали.
— Ты сейчас исключительно на спорте сосредоточен или работаешь?
— Работал на двух работах, месяц, как уволился. Последние пару лет более сконцентрированно занимался спортом.
— А где работал?
— Помощником воспитателя в наркологическом центре в Люксембурге.
— Насколько это тяжело психологически?
— Если честно, особо тяжелого ничего нет — там такие же люди со своими проблемами. Мы им предоставляем всякие услуги. Если болеют, к доктору сходить, подлечиться. Покушать, отдохнуть, поговорить. И чтобы они кое-какие правила соблюдали. Особо сложного ничего нет по сравнению с работой охранником на дискотеке. Вот это сложно. До ковида занимался этим.
— Жесткие истории во время работы в охране были?
— Жесткие бывали. Приходили люди разных национальностей. Албанцы, югославы. Люди из этой части — они более горячие парни.
— Насчет второй работы — это в наркологическом диспансере?
— Наркозависимые люди приходят в этот центр употреблять. Это государственное учреждение, чтобы люди на улице не кололись, не разбрасывались этим. Предоставляют место, чтобы они употребляли, чтобы не умерли от передоза. В России, в других странах это неслыханно. Меня многие не понимают, когда я объясняю. Я просто говорю, что работаю в наркологическом центре. Если углубляться в эту работу, с одной стороны, кажется: «Как так можно?» В основном [пациенты центра] это бездомные, которые деградируют в плане социальной жизни, в парках употребляют. Дети видят, как они употребляют. Чтобы этого избежать, придумали центр, где они могут употреблять, где есть доктор в случае передоза, чтобы их откачать, подлечить.
— А какой итог этого? Им позволяют это делать, а дальше понижают дозу?
— Да у них там определенная доза, чтобы можно было день перетерпеть. Там есть люди, которые работают на нормальных работах, в банках и все такое. Они приходят в центр — кто курит, кто колется. Короче, работа не из самых приятных. Если видеть каждый день, как люди колются, ты от этого балдеть точно не будешь. С другой стороны, я в начале вообще не понимал этой философии, как так можно. Но потом я понял, что из двух зол они выбрали [меньшее]: пускай здесь, чем на улице.
— Для меня тоже не очень понятно. Недавно смотрел видео с Александром Емельяненко, который в Ингушетии проходит реабилитацию, и там его держат в строгости: он там живет, нет телефона, тренируется.
— Это уже реабилитационный центр. Мы можем, если есть желающие, их отправить в реабилитационный центр. Мы им там помогаем с поиском жилья, работы. Многим из них нужен толчок, мы с ними общаемся, даем советы, но не настаиваем, не имеем права.
— Ты тренировался в школе братьев Сайтиевых, у тебя есть совместное фото с Адамом Сайтиевым. Чему у него научился?
— Мой отец там тренер по борьбе. Наверное, на фото видели седого мужика — это мой отец. У Адама Сайтиева очень большой арсенал техники — просто космос, совсем другой уровень. В плане завязок, выносливости все на высшем уровне.
— Знаком ли с Бувайсаром?
— Да, дружим семьей. Брат у меня охранник Бувайсара.
— Как телохранитель?
— Можно сказать и так, но в основном решает дела. Базовая работа — телохранитель, хотя так не скажешь: Бувайсару не нужен телохранитель. Помощник, можно сказать.
— В личном общении какой-нибудь совет от Бувайсара запомнился?
— Бувайсар говорил: «Никогда не думай, что ты взрослый в спорте. Карьера спортсмена очень коротка, нужно выкладываться на каждой тренировке. Если бы я знал, я бы и в 33 не остановил карьеру. Сегодня бойцы выступают с добавками, протеинами — с этим можно было бы продлить спортивную жизнь».
— Ты был знаком с Хамзатом Чимаевым еще до его подписания в UFC. А когда именно и при каких обстоятельствах познакомились?
— Мы познакомились в 2019 году, должны были в Brave в Швеции на одном турнире выступить. За месяц он попал в UFC, выстрелил, сделал два боя, и через неделю на турнире в Швеции он сам подошел ко мне, там мы и познакомились. Он принял меня как подобает. Не только он, а все чеченские ребята из Швеции. После моей победы он снял ресторан, отпраздновал мою победу. За восемь-девять боев в профи никогда такого не было. Такой прием братский, хотя мы с ним только в Швеции познакомились. Мой тренер из Черногории в шоке, такой: «Вау, ничего себе, такое гостеприимство!» Был приятно удивлен.
— Недавно у тебя в соцсетях и у Хамзата появились видео из Манчестера, где машину, в которой сидел Чимаев, облепили фанаты. Можешь рассказать, что это вообще было?
— В Англии мы все были приятно удивлены. У него очень большая публика в Англии, его сильно встретили, куда бы он ни ходил. Это мероприятие было подготовлено за день, и столько народу пришло. Когда он из машины выходил, фанаты с него одежду прямо рвали! Потом мы зашли в заведение, он выходит, чтобы успокоить, они начали дверь ломать. Пришлось Хамзата наверх поднять. После этого пришла полиция, успокоила всех. Говорили, что когда приходили Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Леон Эдвардс, близко такого не было, как когда встречали Хамзата. В Англии его очень сильно любят.
— Ты говоришь, что одежду рвали — фанатам что-нибудь удалось урвать?
— Не знаю, но точно футболка была разорвана. Охранники такие амбалы были — эти фанаты их не чувствовали.
— Хамзат к тебе приезжал в гости в Люксембург. Почему он решил посетить эту страну для тренировок?
— Хамзат приехал чисто ко мне в гости, чтобы развеяться. После этого в Норвегию к другу поехал. Чисто на пару дней приехал, потренировались.
— Генри Сехудо как-то сказал, что Чимаев работает слишком много и из-за этого перетренирован. Можешь ли с этим согласиться?
— Если мое мнение, мне кажется, он слишком много тренируется. Допустим, вчера мы сделали двухчасовую тренировку, потом он час качки сделал, потом час пробежал на дорожке. То есть четыре часа он отпахал. И потом вечером еще пришел. Я говорю: «Ты чего? Успокойся». Он такой силовой боец, любит пахать, плохо себя чувствует, если не пашет. Для него одна тренировка — он ее даже в счет не берет.
— То есть бывает, что на тренировки он раньше всех приходит, позже всех уходит?
— Да, на тренировках он больше всех укладывается, не опаздывает, с этим проблем нет, Наоборот, проблема — останавливать его. У Хамзата такая особенность: если кто-то чуть-чуть больше него делает, он в два раза больше делает.
— Боец ММА Беньямин Сехич рассказывал, что Чимаев доводил себя до обмороков на тренировках, лишь бы не уступать бантмавейтам в спринтах. Ты такой случай помнишь?
— Помню, перед подготовкой с Леоном Эдвардсом еще два года назад, когда он заболел, он так пахал в то время бешенно. До отеля дошел и там в обморок упал прямо в лобби. Пришлось его оттуда уводить, откачивать. До зала 30 метров было — он в отеле жил. Были случаи, где он падал, прямо в лобби засыпал, не доходил до номера. А в спринтах он спорит с людьми, которые выступают в 57 кг, тот же Билал [Тепсаев], очень взрывной парень.
— После боя с Гилбертом Бернсом многие заговорили о кардио Чимаева. Ты с ним спарринговал — замечал, чтобы он проседал?
— Если 10-12 раундов и каждый раунд ему свежего спарринг-партнера выставляют, конечно, устанет. Он тоже человек, как ни крути. Но чтобы он показывал, что устал, такого вообще нет. Работоспособность очень большая у него.
— Бывало, что Хамзат нокаутировал кого-то во время спаррингов?
— Многие не хотят с ним на тренировках заходить в октагон. Он очень многих [роняет], практически на каждой тренировке. Вчера какого-то кикбоксера привели, он его просто уронил, тот ушел. Очень хороший, титулованный кикбоксер. У них спарринг был чисто в ударке, борьбу Хамзат даже не включил, и грэпплинга близко там не было, чисто стойка.
— У тебя довольно много совместных фото с Чимаевым, и по ним создается впечатление, что вы не просто спарринг-партнеры, но и хорошие друзья. Можно ли так сказать?
— Думаю, да. Уже не первый год знакомы. По крайней мере, для меня не только Хамзат, а парни из Стокгольма — это мои близкие друзья, с которыми я делюсь, которые делятся со мной своими проблемами, удачами, всем. Братские отношения у нас сформировались довольно давно.
— Хамзат также дружит с Дарреном Тиллом. Как тебе кажется, почему они так сошлись? Менталитет ведь совсем разный.
— Я сам не знаю. Я видел Даррена Тилла в Англии, а так не знаю. Видимо, добрый парень, отзывчивый. Хамзат не закрытый, он может с любым человеком пообщаться, практически никому не отказывает в фотке. Старается всем угодить, помочь. Даррен тоже открытый парень — в этом плане они, видимо, нашли какую-то волну, точку соприкосновения.
— Были случаи, когда в том же Стокгольме тебе или Хамзату пришлось друг за друга постоять?
— Когда в прошлый раз я приехал, пришел парень из Африки: «Вот, Адесанья тебе надерет это, Адесанья тебе сделает то». То есть реально провоцировал. Нецензурно выразился. С трудом его успокоили, парень его отвел и поговорил с ним. Бывает, люди провоцируют его. Но 90% молодежи подходят, фоткаются, желают удачи. Это фанат Адесаньи, видимо, был.
— Хамзата он разозлил?
— Да, потому что начал нецензурной бранью высказывать, переходил всякие черты.
— А вне тренировок чем в Стокгольме занимаетесь в свободное время?
— Сидим в кругу друзей. Можем где-нибудь попариться, в игры играем, кстати. В PUBG, Counter Strike можем поиграть.
— Кто круче всех играет в вашей команде?
— Хуже всех я играю, а лучше всех Хамзат и Билал.
— Хамзат азартный?
— Он не любит проигрывать, а все его, наоборот, злят, когда его «убивают». Когда он проигрывает, ему это не нравится, он говорит: «Давай еще один кон!», пока он не выиграет (смеется).