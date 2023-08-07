«На Хамзате рвали одежду!» Друг Чимаева: безумные фанаты, провокация хейтера, обморок в отеле

Иса Исаков близко дружит с Борзом и другими бойцами из Швеции.

Хамзат Чимаев с юных лет живет в Швеции и общается с другими чеченцами, выросшими в Европе. Один из друзей Борза — 33-летний Иса Исаков, который живет на границе Бельгии с Люксембургом и представляет эти страны в промоушене Brave CF.

В интервью «СЭ» Исаков рассказал, как Чимаева чуть не разорвали английские фанаты, о чрезмерной работоспособности Хамзата и падении в обморок от перенапряжения, азарте Борза на тренировках и при игре в стрелялки, а также о провокации со стороны хейтера в Стокгольме.

«Чеченцы в Европе более сытые, голода нет»

— Ты тренируешься в Люксембурге и на поединках представляешь эту страну вместе с Бельгией. Как так получилось?

— Я живу в Бельгии, но на границе с Люксембургом — ехать буквально пять минут. В городе, где я живу в Бельгии, 30 тысяч населения, и там нет спортзалов с ММА. Приходится ехать в Люксембург, недалеко, минут 30, и поэтому как боец я сформировался там и представляю и Люксембург, и Бельгию.

— А как там с ММА? Мне кажется, Люксембург не славится ММА-школой

— В этом плане там все очень слабо, уровень ММА слабый. Там были какие-то выходцы, но бойцов с выдающимися результатами не было. Есть хороший тренер, у него были хорошие результаты для уровня Люксембурга. В основном там кикбоксинг, тайбокс. Пришлось взять что есть — большого выбора не было. Сам я базовый борец — о борьбе вообще нельзя говорить в Бельгии и Люксембурге. Так что пришлось переключиться на ММА. Понравилось и затянуло.

— Но ты все же нашел где заниматься борьбой?

— В городе, где я живу, большая диаспора чеченцев. Они открыли три года назад зал борьбы, сейчас борьбой там занимаюсь, чтобы рефлексы не терять. И часто сборы, разъезды — Стокгольм, Париж, по разным залам езжу.

— Видел, что много чеченских бойцов с тобой тренируются. Кого бы еще выделил в Люксембурге из чеченских бойцов?

— Есть один, Арби зовут, молодой парнишка. Перспективы есть, дальше нужно заниматься. Очень много чеченцев, но слабо тренируются все, с моей скромной точки зрения. Кроме этого молодого парнишки пока никого нет на примете в ММА.

— Слабо тренируются, потому что уровень в целом слабый или дело в подходе?

— Более сытые в Европе, там голода нет у них, все готово. Родители уже лет 20-25 назад приехали. Больше связано с этим, мне кажется.

— Как ты попал в Бельгию? Тоже родители переехали?

— Да, я еще в несовершеннолетнем возрасте был, с родителями был, и остались. В 2006 году мы переехали.

— Ты сейчас исключительно на спорте сосредоточен или работаешь?

— Работал на двух работах, месяц, как уволился. Последние пару лет более сконцентрированно занимался спортом.

— А где работал?

— Помощником воспитателя в наркологическом центре в Люксембурге.

— Насколько это тяжело психологически?

— Если честно, особо тяжелого ничего нет — там такие же люди со своими проблемами. Мы им предоставляем всякие услуги. Если болеют, к доктору сходить, подлечиться. Покушать, отдохнуть, поговорить. И чтобы они кое-какие правила соблюдали. Особо сложного ничего нет по сравнению с работой охранником на дискотеке. Вот это сложно. До ковида занимался этим.

— Жесткие истории во время работы в охране были?

— Жесткие бывали. Приходили люди разных национальностей. Албанцы, югославы. Люди из этой части — они более горячие парни.

— Насчет второй работы — это в наркологическом диспансере?

— Наркозависимые люди приходят в этот центр употреблять. Это государственное учреждение, чтобы люди на улице не кололись, не разбрасывались этим. Предоставляют место, чтобы они употребляли, чтобы не умерли от передоза. В России, в других странах это неслыханно. Меня многие не понимают, когда я объясняю. Я просто говорю, что работаю в наркологическом центре. Если углубляться в эту работу, с одной стороны, кажется: «Как так можно?» В основном [пациенты центра] это бездомные, которые деградируют в плане социальной жизни, в парках употребляют. Дети видят, как они употребляют. Чтобы этого избежать, придумали центр, где они могут употреблять, где есть доктор в случае передоза, чтобы их откачать, подлечить.

— А какой итог этого? Им позволяют это делать, а дальше понижают дозу?

— Да у них там определенная доза, чтобы можно было день перетерпеть. Там есть люди, которые работают на нормальных работах, в банках и все такое. Они приходят в центр — кто курит, кто колется. Короче, работа не из самых приятных. Если видеть каждый день, как люди колются, ты от этого балдеть точно не будешь. С другой стороны, я в начале вообще не понимал этой философии, как так можно. Но потом я понял, что из двух зол они выбрали [меньшее]: пускай здесь, чем на улице.

— Для меня тоже не очень понятно. Недавно смотрел видео с Александром Емельяненко, который в Ингушетии проходит реабилитацию, и там его держат в строгости: он там живет, нет телефона, тренируется.

— Это уже реабилитационный центр. Мы можем, если есть желающие, их отправить в реабилитационный центр. Мы им там помогаем с поиском жилья, работы. Многим из них нужен толчок, мы с ними общаемся, даем советы, но не настаиваем, не имеем права.

— Ты тренировался в школе братьев Сайтиевых, у тебя есть совместное фото с Адамом Сайтиевым. Чему у него научился?

— Мой отец там тренер по борьбе. Наверное, на фото видели седого мужика — это мой отец. У Адама Сайтиева очень большой арсенал техники — просто космос, совсем другой уровень. В плане завязок, выносливости все на высшем уровне.

— Знаком ли с Бувайсаром?

— Да, дружим семьей. Брат у меня охранник Бувайсара.

— Как телохранитель?

— Можно сказать и так, но в основном решает дела. Базовая работа — телохранитель, хотя так не скажешь: Бувайсару не нужен телохранитель. Помощник, можно сказать.

— В личном общении какой-нибудь совет от Бувайсара запомнился?