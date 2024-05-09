«У Двалишвили неприкрытая русофобия!» Борщев: конфликт с Мерабом, паспорт США, Махачев

Интервью перед боем в UFC.

В ночь на 12 мая в Сент-Луисе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Деррик Льюис встретится с Родриго Насименто. А в прелимах российский боец Вячеслав Борщев подерется с американцем Чейзом Хупером. В преддверии боя Борщев дал интервью «СЭ» и рассказал о подготовке к Хуперу, теоретическом поединке против Ислама Махачева по правилам кикбоксинга, неприязни к Мерабу Двалишвили и возможных планах получить паспорт США.

«Драться с травмами — это уже фишка Яна»

— Твой новый соперник — джитсер Чейз Хупер. В лагере к Хуперу на что ты делал наибольший акцент? Вряд ли ты хотел бы с ним в партере возиться.

— В Team Alpha Male никто не тянет в гард, все пытаются занимать доминирующие позиции в борьбе, и мне приходилось находить ребят, которые больше тянут в гард, или просить, чтобы ребята тянули в гард. Это самое главное было отличие от остальных кэмпов. А так — в принципе делал все то же самое, что и всегда.

— А Мыктыбек [Оролбай] в плане борьбы сильно помог тебе?

— Мы в этот раз с Мыктыбеком постоянно готовились. Но я Мыктыбека даже не просил тянуть в гард — он это точно не умеет.

— Хупер в январе провел схватку по грэпплингу с Алджамейном Стерлингом. Смотрел ее? Какие-то выводы по ней сделал?

— Да, очень много смотрел и изучал. Все выводы, которые только можно было, сделал (Смеется.). Мне конкретно эта схватка помогла примерно понять, как Хупер обычно действует в гарде. Если обратить внимание, у него всегда есть один план: он делает определенные движения и, в зависимости от того, как люди на них реагируют, делает следующие движения. В принципе, вот этот момент я изучил.

— Есть ощущение, что ты можешь навязать бой именно в стойке?

— А по-другому как? У меня других вариантов нет. Не то что ощущение, а вариантов нет (Смеется.).

— В марте прошел поединок твоего одноклубника Суна Ядуна с Петром Яном. Ядун потом делился впечатлениями от Яна?

— Нет, я его видел сразу после боя, поздравил с крутым боем, сказал, что он красавец, и все. Больше не видел его с того момента.

— А тебя удивило, что Петр вышел на бой с несколькими травмами?

— Я об этом узнал потом. Не знаю, он довольно часто с травмами дерется. Это, по-моему, его уже какая-то тема, его фишка.

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«Махачев пытался бы сушить в бою со мной по ки кбоксингу»

— Ты говорил, что для прогноза на бой Махачева и Царукяна надо увидеть еще один бой Армана. Что скажешь после его победы над Оливейрой?

— Ну, вообще... Арман — монстр, конечно! Я так понял, следующий бой Ислам проведет с Порье. Хотя бы после этого уже, наверное [можно будет рассуждать]. Я просто не вижу более достойного.

— Как думаешь, у Порье шансы есть?

— Шансы есть всегда, тем более Махачев довольно уверенно себя в стойке чувствует — главное, чтобы он в стойке не проводил слишком много времени. А там — бог его знает, возьмет еще и в стойке выключит Порье. Тогда будет вообще, конечно, pound-for-pound for sure* (несомненно лучший вне весовых категорий, — в переводе с английского).

— Как бы ты оценил кикбоксинг Ислама?

— Во-первых, он леваш, это делает его поинтереснее. У него хороший тайминг, потому что он уверенно себя чувствует, не боится, наверное, что его переведут. Оцениваю довольно высоко, мастера спорта можно, наверное, дать.

— Если теоретически представить твой бой по кикбоксингу с Махачевым, как бы он прошел?

— Сложно сказать... Думаю, он бы пытался сушить бой, потому что они в команде Хабиба умеют это делать хорошо. Как в борьбе сушат, чтобы тебя не перевели, а они умеют сушить так, чтобы тебя не ударили.

— Досрочно этот поединок не закончился бы?

— Все бои, которые заканчиваются досрочно, когда бойцы более-менее равные, это либо случайность, либо суперневероятная тактическая заготовка. Поэтому — не думаю.

— У тебя была цитата: «Для красивого заголовка могу сказать, что уберу Махачева». В основном именно такую формулировку все выносили в заголовок, но все равно не все поняли посыл, судя по негативным реакциям и комментариям. Тебе в личные сообщения приходила реакция от фанатов с каким-то негативом?

— Если честно, меня, наверное, никто так не поддерживает, как дагестанцы, поэтому — не знаю. Больше всего приятностей мне пишут дагестанцы. А, нет, прошу прощения! Простите меня, кыргызстанцы, теперь Кыргызстан еще (Смеется). Кыргызстанцы и дагестанцы больше всего мне пишут, даже волгоградцы перестали. Волгоградцы, наверное, чуть зажлобили, что я уже шесть лет не был дома.

— Не планируешь в ближайшее время?

— Надеюсь. Проблема, что я человек семейный плюс еще ипотека. Финансово все это... Плюс еще у сына паспорта нет — нужно прямо месяц времени, чтобы этим всем заняться. И денег.

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«Я не ужился бы в одной команде с Двалишвили. Теперь это принципиально»

— Ты рассказывал, что при встрече с Мерабом Двалишвили вы признались друг другу во взаимной неприязни. А как это выглядело? Вы встретились — и с чего начался этот диалог?

— Я приношу извинения, нас все время просит руководитель не обсуждать политику. Там чисто политические взгляды у человека негативные, которые меня задевали. В общем, скажем так, неприкрытая русофобия — мне она не нравится.

— То есть ты ему высказал свое отношение к его поведению?

— Нет, никто никому не высказывал. Мы в начале поговорили, все хорошо, разошлись, а потом он начал себя вести как дурачок, и мы на этой теме поругались. Я думал, что мы друг друга поняли: я высказал свою позицию, он высказал свою позицию, а оказалось, что он просто играется, не знаю... Несерьезно к этому относится. Бог ему судья, и давайте не будем политику обсуждать.

— То есть ты ставишь знак равенства между Двалишвили и политикой?

— Конкретно в нашем вопросе — да.

— А если представить, что Двалишвили сейчас станет членом команды Team Alpha Male, ты бы с ним смог ужиться в одном коллективе?

— Не станет. Ну или я тогда не буду в этой команде. Не ужился бы, нет. Теперь это принципиально, раньше было все равно. Даже несмотря на его высказывания, было не так принципиально, но теперь, когда человек говорит в лицо сначала одно, и вроде разошлись, руки пожали, а потом опять начинает исполнять, — нет. Так не пойдет.

— Ты уже много лет живешь в США, купил тут дом. А думал о том, чтобы на гражданство подать?

— У меня уже грин-карта, то есть, по сути, через четыре года могу подать смело.

— На паспорт?

— Я пока не знаю точно, но, наверное, сделал бы, чтобы у детей было два варианта. А то у меня, получается, сын — американец, а дочка — россиянка. Ни туда, ни сюда.

— В январе ты выкладывал видео, как ловишь крабов в каких-то промышленных масштабах. Это что-то вроде подработки было или постоянная работа?

— Нет, просто у близких друзей свой бизнес — коммерческая рыбалка. Я просто поехал ему помочь разгрузить лодку. Заодно получилось красивое фото.

Фото Соцсети

— Просто видел, как в комментариях пишут, мол, Слава зарабатывает. Подумал, что совмещаешь.

— Вообще там ребята очень серьезные деньги зарабатывают. Если бы я так зарабатывал, очень неплохо было бы. Их, конечно, в Калифорнии душат потихонечку, но пока ничего, справляются.

— Нет мыслей дополнительно и таким делом заниматься?

— Мне довольно сложно дается ММА. Я бы сказал, очень сложно. Поэтому пока я занимаюсь ММА, не вижу себя больше нигде. Как только закончу, тогда уже можно. Я вообще сейчас в университет пытаюсь поступить, поэтому посмотрим.

— А что за университет?

— California University, Sac State (Университет Сакраменто). Там бесплатно можно учиться или со скидками — если у меня получится этой программой воспользоваться, тогда я буду там. Если не получится, тогда не буду, потому что дорого.

— Какое направление?

— Американская система образования — она очень гибкая. В начале я вообще как колледж буду проходить. То есть язык учить, по сути, предметы средней школы. Как только это пройду, потом буду выбирать специальность. Можно будет одновременно учиться на психолога и на юриста — американская система очень flexible — гибкая, в общем.

— Это на будущее? Чтобы знать, чем заниматься после карьеры?

— В начале это все началось как эксперимент. Потому что у нас начали очень хорошие отношения складываться именно с Sac State (Университет Сакраменто). Потом уже начал думать: заодно хорошо бы получить образование. Потому что я когда первое образование получал, я все равно был молод и делал это больше для родителей. А вот сейчас уже интересно правда поучиться и углубиться. Я пока на social science* (социальная наука) подал, это обществознание по-нашему. А там посмотрим.