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Сегодня, 17:08

Бадаев заявил, что Магомедов сам выбрал бой с Гасановым в Гран-при ACA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил шансы на победу Ибрагима Магомедова в поединке с чемпионом лиги Магомедрасулом Гасановым.

«Гасанов, очевидно, лучше борется, он физически сильнее и бьет тяжелее. Магомедрасул психологически уверен в себе. Но Ибрагим тоже максимально собран, максимально сконцентрирован в поединке и расслаблен. Это его главная сильная сторона. Плюс Ибрагим уже понимал, куда он идет. Он сам выбрал этот бой. Он пришел сюда, зная, что здесь есть Гасанов, соответственно, он верил в свои силы. По-другому никак не может быть. Никто не хочет проигрывать, по крайней мере, осознанно. Магомедов верит в себя. Это будет максимально интересный бой. На сегодняшний день Шамиль Абдулаев выглядит таким бойцом, который может создать больше проблем Гасанову. Он — мощный, опытен, хорошо борется. У него много боев в любителях и профессионалах. Единственное чувствительное поражение было получено от Саламу Абдурахманова, где по ощущением Шамиль не смог раскрыться и показать свой потенциал. После этого он провел два-три непонятных боя в других организациях. Но вернувшись, показал, что не то, что не стал хуже, стал намного лучше. Более решительным и уверенным. Появилась сила удара», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На турнире ACA 166 Ибрагим Магомедов победил Михаила Долгова, и вышел в полуфинал Гран-при в среднем весе. Его соперником на этой стадии будет чемпион лиги Магомедрасул Гасанов.

В активе Магомедова 11 побед и два поражения. На счету Гасанова 19 побед и два поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-magomedov-sam-vybral-boi-s-gasanovym-v-gran-pri-aca-309639/
Ибрагим Магомедов
Магомедрасул Гасанов
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