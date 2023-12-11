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Сегодня, 10:50

Менеджер Емельяненко рассказал о состоянии Александра

Давид Хачатрян
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Менеджер Александра Емельяненко (28-9) Никита Бурчак сообщил, что Емельяненко идет на поправку — проводит мастер-классы и тренирует ребят в реабилитационном центре.

«На текущий момент все хорошо. Проходит процесс реабилитации. Регулярно созваниваюсь с Александром, с людьми, которые следят за тем, чтобы он проходил реабилитацию. И пока он находится там, никаких опасений нет. Он ездит в школы, проводит мастер-классы, тренирует ребят, которые находится с ним в реабилитационном центре», — сказал Бурчак YouTube-каналу «Голос Софронова».

В настоящее время Емельяненко находится в реабилитационном центре в Ингушетии.

Источник: https://youtu.be/Js-_-D_pf7s?si=bdbot6oBUIr1gTWw&t=106
Александр Емельяненко
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