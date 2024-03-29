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Бокс/ММА

29 марта, 21:52

Основатель Top Dog рассказал о мерах безопасности на турнирах после теракта в «Крокусе»

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Основатель лиги Top Dog Даниил Алеев прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».

«У лиги Top Dog никогда не было проблем с охраной. Были случаи, когда люди восхищались нашей охраной. Я не сомневаюсь в своих ребятах, у нас все на высшем уровне. В связи со сложившейся ситуацией мы будем еще более внимательны к вопросам, которые связаны с безопасностью на турнирах. Никому не нужно переживать», — приводит слова Алеева MMA.Metaratings.ru.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 140 человек.

Источник: MMA.Metaratings.ru
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