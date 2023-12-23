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Сегодня, 21:35

Багаутинов: «Только у нас в лиге Wolnik могут побороться боксер, самбист и дзюдоист»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент борцовской лиги Wolnik, чемпион мира по боевому самбо Али Багаутинов рассказал о планах своего промоушена на 2024 год.

«В этом году у нас было три раскачивающих турнира. Были небольшие нюансы в проведении мероприятий, поэтому мы взяли небольшую паузу после летнего турнира и привели все в порядок. На следующий год собираемся стартовать. Думаю, что в феврале-марте проведем первый турнир. Есть куда двигаться и есть большое непаханное поле. Выступление бойцов ММА — одна из изюминок наших турниров. Надо делать такие схватки, у которых есть история. Не важно, это боксер, самбист, борец или дзюдоист, он может выйти и у нас побороться. Пока в мире такое делаем только мы. Надо это дело запатентовать», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

Профессиональная борцовская лига Wolnik была основана в 2018 году и проводит однодневные турниры по вольной борьбе, в которых участвуют как борцы мирового уровня, так и представители ММА и других видов единоборств.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Али Багаутинов
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