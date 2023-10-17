Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
UFC
Bellator
PFL
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 07:15

Шара Буллет: «Федор Емельяненко познакомил меня с MMA»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (11-0) признался, что познакомился со смешанными единоборствами, когда посмотрел турниры лиги Pride.

«Когда я смотрел бои Pride на дисках из проката, даже не знал, кто такой Федор Емельяненко. Помню, что пришел в прокат, посмотрел на диск, где были все бои Федора — он там на обложке с кубками стоит. Я побежал домой к старшему брату, который больше разбирался в этом спорте. Он как раз меня в этом спорте много чему научил и рассказал о разных бойцах. Я спросил у него, кто такой Федор Емельяненко, почему у него столько боев. Брат мне объяснил, что это такой чемпион, выступающий за границей и всех побеждает. Я потом эти диски купил и смотрел.

«Сегун» Руа еще мне сильно нравился, нравилось как дерется — именно характер. Техники как таковой у него не было, но характер был — на все UFC хватит. Дэн Хендерсон, Федор Емельяненко, Бозигит Атаев, Маурисио Руа — это те люди, которые ознакомили меня с MMA», — сказал Буллет в интервью UFC Eurasia.

Буллет подерется с бразильцем Бруно Сильвой (23-9) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Сейчас многие видят маску. Под ней до сих пор много боли». Откровенные Костомаров и Домнина
Костомаров рассказал о жизни в США: «Пришлось оставить здесь все»
Небензя назвал показательным и демонстративным голосование по резолюции РФ
Минобороны продемонстрировало работу тяжелой огнеметной системы «Тосочка»
Из-за ошибки сервиса Google курс доллара упал до отметки 62 рубля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иван Емельяненко: «Если принятие ислама поможет Александру, то я был бы только рад»