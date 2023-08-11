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Единоборства / ММА

11 августа, 22:18

Вахаев победил Пономарева в со-главном поединке ACA 161, судья остановил бой из-за страшной травмы

Виктория Кравченко
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Боец Мухумат Вахаев победил Григория Пономарева на турнире АСА 161 в рамках четвертьфинала Гран-при в тяжелом весе после травмы соперника. Бой был завершен в связи с повреждением и невозможностью продолжить поединок Пономаревым.

Во время тейкдауна нога бойца неестественно вывернулась в колене, после чего он упал на настил, а рефери остановил поединок.

Таким образом, Вахаев победил техническим нокаутом.

В активе 33-летнего Вахаева 12 побед и шесть поражений. У 28-летнего Пономарева шесть побед и три поражения.

Григорий Пономарев
ММА
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