Кушанашвили рассказал, за какую сумму готов провести поединок по ММА

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили рассказал, за какую сумму готов провести поединок по ММА.

«Я бы не стал выяснять отношения с Никитой Джигурдой после публикации им скандального видео с Анастасией Волочковой. Но если вы мне скажете, что за бой с Сергеем Шнуровым мне заплатят 30 или 50 миллионов рублей, я тут же побегу в спортзал или в бар. Не думаю, что будет еще что-то в октагоне. Дело в самокритичном понимании того, что в физическом смысле мои лучшие годы позади. Конечно, я в десять раз сильнее хоккеиста Александра Овечкина и здоровее, чем все футболисты московского «Локомотива». Но мы говорим о единоборствах — беспощадном жанре. Одно неловкое движение — и ты можешь остаться инвалидом. Я не могу так рисковать», — приводит слова Кушанашвили MMA.Metaratings.ru.

В ноябре 2021 года Кушанашвили провел поединок против Джигурды в рамках промоушена «Наше Дело». Тогда Джигурда одержал победу нокаутом в первом раунде. В мае 2023 года Кушанашвили потерпел поражение от Олега Монгола на турнире лиги Epic Fighting.