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Сегодня, 11:44

Муртазалиев прокомментировал слова о выходе на бои с флагом США

Виктория Кравченко
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Российский претендент на титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем Бахрам Муртазалиев заявил, что его слова о возможном выходе на поединки с флагом США были шуткой.

24 ноября Муртазалиев сказал: «Сейчас уже, наверное, с американским буду выходить — я на грин-карту подал».

«Насчет вероятности проведения боев под американским флагом — это была просто шутка. Которая, к сожалению, оказалась непонятой. Вопрос вообще задавался про возможность выступлений за Казахстан, братский народ которого оказал нам огромную помощь в тяжелое время. В итоге получилось какое-то недоразумение», — сказал Муртазалиев Legalbet.kz.

30-летний Муртазалиев (21-0, 15 КО) проведет поединок за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF против 38-летнего немца Джека Кулькая (33-4, 14 КО).

Источник: https://legalbet.kz/news/16322221/
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