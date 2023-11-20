Стал известен полный кард «Наше Дело» 80

Стал известен полный кард «Наше Дело» 80. Главным событием турнира бойцовской лиги станет поединок чемпиона лига в супертяжелом весе Дамила Шарафутдинова против Омара Айдемирова. Бой пройдет 22 ноября.

На счету 22-летнего Шарафутдинова 5 побед, 1 ничья без единого поражения в лиге по правилам бокса. В активе 27-летнего Айдемирова 4 победы и 1 поражение.

Полный кард:

Дамил Шарафутдинов — Омар Айдемиров

Ислам Жангоразов — Федор Колтун

Шамиль Галимов — Давид Нерсисян

Фарид Ядуллаев — Андрей Чеботарев

Наби Ашурлаев — Сергей