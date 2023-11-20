Сегодня, 14:13
Стал известен полный кард «Наше Дело» 80. Главным событием турнира бойцовской лиги станет поединок чемпиона лига в супертяжелом весе Дамила Шарафутдинова против Омара Айдемирова. Бой пройдет 22 ноября.
На счету 22-летнего Шарафутдинова 5 побед, 1 ничья без единого поражения в лиге по правилам бокса. В активе 27-летнего Айдемирова 4 победы и 1 поражение.
Полный кард:
Дамил Шарафутдинов — Омар Айдемиров
Ислам Жангоразов — Федор Колтун
Шамиль Галимов — Давид Нерсисян
Фарид Ядуллаев — Андрей Чеботарев
Наби Ашурлаев — Сергей