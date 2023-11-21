Жесткий удар в челюсть и мешок для трупа в клетке. 10 лучших нокаутов недели

Кто и как вырубал людей по всему миру в течение прошлой недели.

Новая неделя подарила много ярких нокаутов, но большинство из них могли остаться незамеченными просто потому, что случились в локальных промоушенах разных стран мира. Исправляем эту ситуацию и рассказываем о 10 самых жестких нокаутах недели.

Джесс Ронсон — Роберт Хейл

В канадском Онтарио на турнире BTC 22 состоялся поединок между Джессом Ронсоном и Робертом Хейлом. Ронсон — бывший боец UFC, который провел в промоушене шесть поединков, проиграл пять из них, а еще один против Николаса Далби признан несостоявшимся из-за отстранения USADA за положительный тест, хотя тот бой Ронсон выиграл.

После увольнения из UFC дела у Ронсона пошли намного лучше: он выиграл пять поединков подряд в первом раунде и стал чемпионом промоушена BTC в среднем весе. В бою с Хейлом Роберту потребовалось чуть меньше четырех минут, чтобы уронить соперника левым прямым и затем добить. После нокаута Ронсон поиздевался над Хейлом, разложив перед ним патологоанатомический мешок.

Абубакар Юнусов — Мустафа Эда

Юнусов — молодой проспект из Чечни, выступающий под французским флагом. Поединок на турнире Ares 17 стал для него четвертым в профессиональной карьере, а два предыдущих он выиграл в первом раунде. С более опытным (10-3) Мустафой Эда пришлось повозиться подольше.

В начале второго отрезка Юнусов донес до головы соперника локоть с разворота и оформил глухой нокаут. Эта победа не только обратила на Юнусова внимание фанатов, но и сделала его временным чемпионом Ares в легчайшем весе.

Том Куо — Джонатан Такури

В промоушене Энтони Петтиса APFC прошел любительский поединок между американцем Джонатаном Такури и Томом Куо из Тайваня. Куо с первых секунд пошел вперед, нанес много ударов, но убийственным для Такури стало попадание не в голову, а по печени. После победы Куо эмоционально отпраздновал победу — после того, как он импульсивно ударил рукой по сетке, пришлось даже извиняться перед находившимися за ней людьми.

Алекс Халберт — Адарион Махоун

Еще один мощный нокаут получился в другом поединке любителей. Ближе к концу первого раунда Махоун пошел вперед, выбрасывая комбинации. Боец сильно увлекся и был пойман на контратаке: Халберт поймал его левым хуком, а после нокдауна успел добить.

Сота Такаги — Каол Уно

Известный 48-летний ветеран Каол Уно, который выступал в UFC и К-1, провел поединок в легендарном промоушене Shotoo — эта организация считается первой в мире среди тех, кто начал проводить поединки по смешанным единоборствам.

Соперником японца с рекордом 34-22-5 стал боец, у которого общее количество поединков меньше, чем у Уно ничьих. Рекорд 27-летнего Соты Такаги перед боем с Уно был 1-2, и вряд ли кто-то всерьез на него рассчитывал.

Но Такаги сильно удивил: сначала он потряс Уно бэкфистом, а затем тут же донес до оппонента летящее колено. После этого ветеран упал, а Такаги добил, тем самым уравняв число побед и поражений в рекорде.

Жо Араи — Ватару Ямаучи

Невероятно жестоким получился нокаут в титульном поединке мухачей на том же турнире Shotoo. Чемпион в категории до 52 кг Жо Араи поднялся в весе и встретился с Ватару Ямаучи, чтобы стать первым обладателем двух поясов в истории промоушена.

Спойлер: Араи это удалось. В третьем раунде он сначала уронил Ямаучи жестким оверхендом, а затем не стал торопиться добивать — вместо этого выдержал паузу и донес мощный хук справа, который лишил Ямаучи сознания.

Густаво Пинтос — Лусиано Рос

В Уругвае в рамках промоушена Invictus Deluxe Championship прошел чемпионский бой в легком дивизионе между местным бойцом Густаво Пинтосом и аргентинцем Лусиано Росом. Пинтос стал новым чемпионом организации, вырубив соперника правым прямым в середине третьего раунда. Интересно, что это был лишь четвертый бой в профи для уругвайца, но уже не первый пояс: ранее он стал чемпионом Uruguay Premium League в полулегком весе.

Томас Пакутинскас — Арья Хоссейни

Латвийского тяжеловеса Пакутинскаса российские болельщики могут помнить по выступлениям в АСА, где он проиграл три боя из трех. Сейчас 37-летний боец дерется на родине — недавно на турнире KOK 117 он встретился с иранцем Хоссейни и выиграл брутальным нокаутом коленом.

Мирафзал Ахтамов — Кит Доусон

Узбекский боец, выступающий под флагом ОАЭ, дебютировал в промоушене LFA с нокаута в первом раунде. Ахтамов расправился с Китом Доусоном в первом раунде — соперник рухнул после одного точного попадания в подбородок.

Бекзат Альмахан — Ян Феррас

В Казахстане на турнире Octagon 52 состоялся поединок между местным 26-летним бойцом Бекхатом Альмаханом и бразильцем Яном Феррасом. Альмахан подошел к этому поединку с рекордом 16-1 и на серии из восьми побед подряд, шесть из которых — досрочно.

С Феррасом Альмахан тоже управился без решения судей, хотя к этому все шло. Поединок рефери остановил за две секунды до финальной сирены, когда Бекзат уронил Ферраса плотным правым хуком и сделал несколько добиваний.