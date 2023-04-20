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Самбо

Сегодня, 18:22

Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей во второй день чемпионата Европы

Виталий Косик
Корреспондент
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Российские самбисты завоевали восемь золотых медалей во второй соревновательный день на чемпионате Европы в Хайфе.

Обладатель Кубка мира по самбо Сергей Кирюхин одержал победу в категории 88 кг.

Золотые медали россиян в других весовых категориях:

Женщины, 54 кг — Маргарита Барнева;
Женщины, 65 кг — Екатерина Оноприенко;
Женщины, 80 кг — Алена Прокопенко;
Мужчины, 58 кг — Владимир Гладких;
Мужчины, 71 кг — Али Турсунов;
Мужчины, боевое самбо, 64 кг — Павел Пантелеев;
Мужчины, боевое самбо, 79 кг — Асланбек Кодзаев.

Также бронзовые медали завоевали Виктор Немков (боевое самбо, 98 кг) и Антон Брачев (свыше 98 кг).

Международная федерация самбо (FIAS) в марте 2022 года разрешила россиянам и белорусам участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

Чемпионат Европы проходит с 19 по 23 апреля.

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