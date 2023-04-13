Сборная России по самбо выступит на чемпионате Европы под флагом международной федерации

В пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS) заявили, что сборная России выступит на чемпионате Европы и молодежном первенстве континента в Израиле под флагом FIAS.

В соревнованиях примут участие команды Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Германии, Греции, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Румынии, Северной Македонии, Сербии, Хорватии, а также спортсмены из России, Белоруссии и Франции, которые выступят под флагом FIAS.

Соревнования пройдут с 19 по 23 апреля в Хайфе.

Самбисты из России и Белоруссии продолжают выступать на международных соревнованиях. Международная федерация самбо (FIAS) разрешила выступать российским и белорусским спортсменам на международных соревнованиях под флагом и гимном организации.