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Тхэквондо

Сегодня, 12:40

Олимпийские чемпионы Храмцов и Ларин примут участие в Кубке Белоруссии по тхэквондо

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что победители Олимпийских игр в Токио Максим Храмцов и Владислав Ларин примут участие в открытом Кубке Белоруссии.

«У нас 13 числа в Белоруссии начинаются тренировочные мероприятия, и затем с 29 по 30 октября мы примем участие в международных соревнованиях, в открытом Кубке Белоруссии. Храмцов и Ларин поедут туда, в турнире примут участие все сильнейшие спортсмены. Всего поедет 32 человека, двойной состав», — приводит слова Иванова ТАСС.

27-лентний Ларин является двукратным чемпионом Европы в 2016 и 2018 годах, а также серебряным призером европейского первенства в 2021 году.

24-летний Храмцов дважды побеждал на чемпионате Европы (2018, 2021), а также стал чемпионом мира в 2017 году.

3 марта Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/16004191
Вадим Иванов
Владислав Ларин
Максим Храмцов
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