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Сегодня, 13:23

Сайтиев почтил память советского борца Ивана Ярыгина

Давид Хачатрян
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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев рассказал, как советский борец вольного стиля Иван Ярыгин повлиял на его становление как спортсмена.

«Сегодня исполнилось бы 75 лет великому советскому, российскому борцу, тренеру, руководителю, двукратному олимпийскому чемпиону, заслуженному тренеру СССР Ивану Сергеевичу Ярыгину, — написал Сайтиев в соцсетях. — Я всегда с гордостью говорю то, что я являюсь представителем Красноярской школы борьбы и учеником Дмитрия Георгиевича Миндиашвили, также, как и Иван Сергеевич Ярыгин.

Я впервые увидел Ивана Ярыгина на чемпионате СССР 1989 года в городе Махачкале, когда Иван Сергеевич являлся главным тренером сборной Советского Союза. Позже, попав в сборную команду страны, мне посчастливилось под руководством Ивана Сергеевича Ярыгина участвовать и побеждать на трех чемпионатах Европы, двух чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Я считаю, что на мое становление как спортсмена, Иван Сергеевич Ярыгин имел огромное влияние и на всю жизнь благодарен ему за те бесценные советы, которые получал от него, он останется в моей памяти великим спортсменом, сильным и добрым человеком, достойным подражания и глубокого уважения. Вечная память!"

Ярыгин являлся двукратным чемпионом СССР, трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира и двукратным чемпионом Олимпийских игр.

Бувайсар Сайтиев
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