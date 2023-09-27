Как Курт Энгл выиграл Олимпиаду со сломанной шеей. «Мне кололи по 12 уколов новокаина перед каждой схваткой»

Подвиг.

История борьбы знает немало примеров исключительного преодоления травм на пути к победе.

Пожалуй, самые яркие из известных нам — золото Бувайсара Сайтиева на ЧМ-2003 в Нью-Йорке со сломанной в трех местах челюстью и победа Александра Карелина на ЧЕ-1996 в Будапеште с оторванной мышцей груди.

В один ряд с этими случаями можно твердой рукой поставить и золотую медаль Курта Энгла в Атланте-1996. Американский борец не просто прошел Игры со сломанной шеей и выиграл их — он боролся с такой тяжелой травмой весь отборочный турнир, прямо с первого круга!

О том, как ему удалось совершить невозможное, Энгл рассказал на недавнем подкасте Джо Рогана.

Борец Курт Энгл празднует победу на Олимпиаде-1996 в Атланте. Фото Getty Images

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Джо Роган: — То, что ты выиграл Олимпиаду со сломанной шеей, не что иное, как безумие. Как ты это сделал?

Курт Энгл: — У меня не было другого выбора. (Смеется.) В первом круге отбора на Олимпиаду меня бросили головой об ковер. Произошел перелом шеи, я этого не понимал и продолжал бороться. Руки онемели, в шее началась мучительная боль. Пошел к врачу на следующий день после схватки, он сделал МРТ и говорит: «У тебя перелом четырех позвонков, два диска вдавлены прямо в спинной мозг. Ты больше не сможешь бороться. Все».

Я был опустошен, но решил, что нужно услышать какое-то второе мнение. Я пошел к другому врачу, и он сказал примерно то же самое, но добавил: «А когда следующий круг отбора [на Олимпиаду]?» Я говорю: «Через шесть недель». И он такой: «Я смогу помочь тебе. Шесть недель ты не сможешь особо тренироваться, шея должна отдыхать, а затем с тобой поедет доктор. Он будет колоть тебе в шею по 12 уколов новокаина за 5 минут до каждой схватки. Ты забудешь про боль и будешь свободно бороться. Но предупреждаю — через час после схватки придет страшная боль. Готов?» — «Да». И в итоге все сработало. У меня не было другого выбора, не было никакой гарантии, что я отберусь на Игры-2000 или -2004, только сейчас [в 1996-м] был реальный шанс. В итоге я поехал на Олимпиаду и по такой же схеме отборолся там [12 уколов перед каждой схваткой].

После Олимпиады Энг построил выдающуюся карьеру в WWE. Фото Getty Images

Джо Роган: — Шея в итоге зажила впоследствии?

Курт Энгл: — У меня всегда были проблемы с ней, особенно с моторикой в руках. Потом я еще четыре раза ломал шею в WWE, и ситуация с ней ухудшалась и ухудшалась. У меня повреждены в ней нервы. По три дюйма нервов в каждой моей руке атрофированы. Я не чувствую мизинцы на руках. У меня нет особо силы в руках, я могу делать сгибания на бицепс только с 20-фунтовыми гантелями.

Когда я работаю на трицепс, я могу толкнуть только 60-фунтовый вес. Если ты присмотришься, у меня на груди впадина — это все из-за шеи. Нерв отмер, и там больше нет мышцы. У меня уже было пять операций, ни одна из них особо не помогла. Мне придется делать фьюжн [спондилез — соединение костей позвоночника], иначе у меня отнимутся руки, будет еще хуже. Я делал стволовые клетки, они тоже не помогли.