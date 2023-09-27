Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Сегодня, 19:15

Как Курт Энгл выиграл Олимпиаду со сломанной шеей. «Мне кололи по 12 уколов новокаина перед каждой схваткой»

Курт Энгл рассказал, как выиграл Олимпиаду со сломанной шеей
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Борец Курт Энгл празднует победу на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Курт Энгл.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
Подвиг.

История борьбы знает немало примеров исключительного преодоления травм на пути к победе.

Пожалуй, самые яркие из известных нам — золото Бувайсара Сайтиева на ЧМ-2003 в Нью-Йорке со сломанной в трех местах челюстью и победа Александра Карелина на ЧЕ-1996 в Будапеште с оторванной мышцей груди.

В один ряд с этими случаями можно твердой рукой поставить и золотую медаль Курта Энгла в Атланте-1996. Американский борец не просто прошел Игры со сломанной шеей и выиграл их — он боролся с такой тяжелой травмой весь отборочный турнир, прямо с первого круга!

О том, как ему удалось совершить невозможное, Энгл рассказал на недавнем подкасте Джо Рогана.

Борец Курт Энгл празднует победу на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Борец Курт Энгл празднует победу на Олимпиаде-1996 в Атланте.
Фото Getty Images

***

Джо Роган: — То, что ты выиграл Олимпиаду со сломанной шеей, не что иное, как безумие. Как ты это сделал?

Курт Энгл: — У меня не было другого выбора. (Смеется.) В первом круге отбора на Олимпиаду меня бросили головой об ковер. Произошел перелом шеи, я этого не понимал и продолжал бороться. Руки онемели, в шее началась мучительная боль. Пошел к врачу на следующий день после схватки, он сделал МРТ и говорит: «У тебя перелом четырех позвонков, два диска вдавлены прямо в спинной мозг. Ты больше не сможешь бороться. Все».

Я был опустошен, но решил, что нужно услышать какое-то второе мнение. Я пошел к другому врачу, и он сказал примерно то же самое, но добавил: «А когда следующий круг отбора [на Олимпиаду]?» Я говорю: «Через шесть недель». И он такой: «Я смогу помочь тебе. Шесть недель ты не сможешь особо тренироваться, шея должна отдыхать, а затем с тобой поедет доктор. Он будет колоть тебе в шею по 12 уколов новокаина за 5 минут до каждой схватки. Ты забудешь про боль и будешь свободно бороться. Но предупреждаю — через час после схватки придет страшная боль. Готов?» — «Да». И в итоге все сработало. У меня не было другого выбора, не было никакой гарантии, что я отберусь на Игры-2000 или -2004, только сейчас [в 1996-м] был реальный шанс. В итоге я поехал на Олимпиаду и по такой же схеме отборолся там [12 уколов перед каждой схваткой].

После Олимпиады Энг построил выдающуюся карьеру в WWE.
Фото Getty Images

Джо Роган: — Шея в итоге зажила впоследствии?

Курт Энгл: — У меня всегда были проблемы с ней, особенно с моторикой в руках. Потом я еще четыре раза ломал шею в WWE, и ситуация с ней ухудшалась и ухудшалась. У меня повреждены в ней нервы. По три дюйма нервов в каждой моей руке атрофированы. Я не чувствую мизинцы на руках. У меня нет особо силы в руках, я могу делать сгибания на бицепс только с 20-фунтовыми гантелями.

Когда я работаю на трицепс, я могу толкнуть только 60-фунтовый вес. Если ты присмотришься, у меня на груди впадина — это все из-за шеи. Нерв отмер, и там больше нет мышцы. У меня уже было пять операций, ни одна из них особо не помогла. Мне придется делать фьюжн [спондилез — соединение костей позвоночника], иначе у меня отнимутся руки, будет еще хуже. Я делал стволовые клетки, они тоже не помогли.

Олимпиада
Александр Карелин
Бувайсар Сайтиев
1
0
Читайте также
Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинский борец отказался делать фото с россиянином Усмановым. А Сидаков вырвал золото в самом конце