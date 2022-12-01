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Небесная грация

Сегодня, 14:30

«Небесная Грация» возвращается! Спортсменки из 14 стран встретятся на турнире в Сочи

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Участницы турнира «Небесная Грация» в 2021 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лала Крамаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря в новой Академии художественной гимнастики.

Это уже вторая «Небесная Грация» — первая состоялась в прошлом году. Проект уникален тем, что спортсменки выступают не по общепринятым международным правилам. В 2021 году соревнования, состоявшиеся в Москве, стали примечательны тем, что были совмещены правила 2005 и 2022-2024 годов: часть регламента взяли из периода, когда на ковре блистала Алина Кабаева. Идея турнира принадлежит именно олимпийской чемпионке-2004, а в качестве организатора выступил ее благотворительный фонд. В этом году «Небесная Грация» пройдет в Сочи, в новой Академии художественной гимнастики.

Девушки будут соревноваться в многоборье, но с одной необычной для сегодняшнего дня деталью: помимо стандартных упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой гимнастки подготовят выступления и со скакалкой. На взрослых стартах этот предмет не используется с 2011 года, оставаясь только у юниоров.

Лала Крамаренко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Лала Крамаренко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Состав участниц в 2022 году солидный. Кроме победительницы прошлогоднего турнира Лалы Крамаренко только от России заявлено еще четыре гимнастки: Владислава Шаронова, Мария Победушкина, Анастасия Гузенкова и Мария Борисова. Из Белоруссии приедет Анастасия Салос, одна из сильнейших «художниц» мира. Также Сочи примет спортсменок еще из 12 государств — от Армении и Узбекистана до Китая и Словакии.

Алина Кабаева во&nbsp;время флешмоба на&nbsp;турнире &laquo;Небесная грация&raquo;. Алина Кабаева: «Небесная грация» — фундамент прошлого и трамплин для прыжка в будущее"

Уровень участниц «Небесной Грации» постоянно растет. Это легко объяснимо — пробовать новое и бороться с коллегами из разных стран интересно всем. Год назад турнир преподнес зрителям множество сюрпризов — от выступлений примы Большого театры Светланы Захаровой и известного артиста балета Сергея Полунина до совместного выхода практически всех олимпийских чемпионок в индивидуальном многоборье. В этом году организаторы не собираются опускать высокую планку, и нас ждет настоящий праздник художественной гимнастики.

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