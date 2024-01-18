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Гребля на байдарках и каноэ

Сегодня, 10:02

Призер чемпионата Европы в гребле на байдарках Дюкова завершила карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ сообщили, что участница Олимпийских игр 2012 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в гребле на байдарках Вера Дюкова завершила карьеру спортсменки.

«Вера завершила карьеру. Она вышла замуж и родила девочку», — приводит заявление организации ТАСС.

Дюкова дважды становилась бронзовым призером в составе женской байдарки-четверки на дистанции 500 метров на чемпионатах Европы (2014, 2015), она также является серебряным призером Универсиады в Казани (2013) в четверке на 200-метровке.

Источник: https://tass.ru/sport/19756237
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