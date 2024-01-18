Призер чемпионата Европы в гребле на байдарках Дюкова завершила карьеру

Во Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ сообщили, что участница Олимпийских игр 2012 года и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы в гребле на байдарках Вера Дюкова завершила карьеру спортсменки.

«Вера завершила карьеру. Она вышла замуж и родила девочку», — приводит заявление организации ТАСС.

Дюкова дважды становилась бронзовым призером в составе женской байдарки-четверки на дистанции 500 метров на чемпионатах Европы (2014, 2015), она также является серебряным призером Универсиады в Казани (2013) в четверке на 200-метровке.