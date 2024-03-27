Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гребля
Новости
Олимпиада
Главная
Гребля
Гребля на байдарках и каноэ

27 марта, 11:23

Призер Олимпиады Штокалов заявил, что не намерен завершать карьеру под белым флагом

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский гребец-каноист Илья Штокалов заявил, что сезон-2024 станет для него последним в карьере.

«Сейчас я тренируюсь больше для себя, — цитирует Штокалова ТАСС. — Я планирую завершить карьеру, и этот сезон будет для меня последним. Напоследок хочу выступить в этом году на всех крупных российских стартах. Да, есть вероятность, что российским гребцам разрешат выступать за рубежом, но для этого нужно подписать определенные документы, что я сам не могу сделать. Не готов завершать карьеру под белым, нейтральным флагом».

37-летний Штокалов выступает за сборную России с 2003 года. Он является бронзовым призером летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, участником олимпиады в Лондоне, бронзовым призером чемпионата Европы, многократным победителем национальных первенств. На соревнованиях спортсмен представляет спортивное общество «Динамо», Ленинградскую область и параллельным зачетом Рязанскую, имеет воинское звание «капитан».

Ранее Штокалов рассказал, что до сих пор не получил бронзовую награду Олимпийских игр-2016.

Источник: ТАСС
Сборная России по гребле
Илья Штокалов
3
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Абаскаль может покинуть пост главного тренера «Спартака» в ближайшее время
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призер чемпионата Европы в гребле на байдарках Дюкова завершила карьеру