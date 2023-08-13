Свирин — о чемпионате России по академической гребле: «Результаты внушают оптимизм»

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин подвел итоги чемпионата России по академической гребле.

«Чемпионат России прошел хорошо, многие результаты меня приятно удивили. Сравнивать с тем, что показывают на международных соревнованиях, нельзя, потому что разные старты проходят в разных погодных условиях, из-за этого сравнения будут необъективными. Надеюсь, у нас получится показать хорошие результаты на чемпионате мира, на одной дистанции с иностранными спортсменами. Хочу также поблагодарить представителей Белоруссии за участие в наших соревнованиях. Результаты внушают оптимизм, считаю, что наши спортсмены хорошо подготовились к одному из основных стартов этого сезона», — приводит ТАСС слова Свирина.

Чемпионат России по академической гребле проходил в Москве с 9 по 13 августа.

В июне стало известно, что Международная федерация гребного спорта допустила российских и белорусских гребцов до участия в чемпионате мира в нейтральном статусе в ограниченном количестве лодочных классов. Соревнования будут проходить в Белграде с 3 по 10 сентября.