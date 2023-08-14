Бой между Маском и Цукербергом может пройти в Помпеях

Мэр города Помпеи Кармине Ло Сапио предложил провести в древнеримском амфитеатре бой между американскими бизнесменами Илоном Маском и Марком Цукербергом.

Ло Сапио заявил агентству Adnkronos, что Помпеи являются лучшим местом для проведения поединка. Он добавил, что проведение боя позволит заработать около 200 миллионов евро, которые будут направлены в детские больницы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маск и Цукерберг договорились о поединке. 13 августа Маск заявил, что местом проведения боя должен стать «древний Рим».