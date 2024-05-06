Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 13:45

Чемпионат мира по хоккею: участвует ли Россия в ЧМ 2024

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Чехии с 10 по 26 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хоккеисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет с 10 по 26 мая в чешских города Праге и Остраве. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Чехии получила путевку на правах страны-хозяйки. Команды Великобритании и Польши автоматически стали участниками, так как заняли два первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2023. Остальные 13 сборных квалифицировались по итогам чемпионата мира-2023.

Сборные России и Белоруссии не примут участие в турнире по решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Очередное заседание прошло в феврале 2024 года. Совет продлил отстранение на международный сезон-2024/25.

Чемпиона мира по хоккею с шайбой: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, фото и видео, стадионы и тренеры

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
3
Читайте также
До празднования Дня Победы 9 мая у россиян остается всего 3 рабочих дня
Праздники на День Победы в 2024 году продлятся четыре дня
Журналистку Кеворкову доставили в СК после обысков
Владимир Ивич — первый кандидат на пост главного тренера «Спартака». Чем экс-наставник «Краснодара» лучше Слишковича
Армия РФ начала подготовку к учениям с применением нестратегического ядерного оружия
Источник назвал причины обыска у журналистки Кеворковой
Популярное видео
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Будет ли воздушный парад в Москве на День Победы 9 мая 2024

Воздушный парад в Москве на День Победы: где смотреть 9 мая