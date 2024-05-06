Чемпионат мира по хоккею: участвует ли Россия в ЧМ 2024

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Чехии с 10 по 26 мая

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет с 10 по 26 мая в чешских города Праге и Остраве. В турнире примут участие 16 команд. Сборная Чехии получила путевку на правах страны-хозяйки. Команды Великобритании и Польши автоматически стали участниками, так как заняли два первых места на турнире первого дивизиона ЧМ-2023. Остальные 13 сборных квалифицировались по итогам чемпионата мира-2023.

Сборные России и Белоруссии не примут участие в турнире по решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Очередное заседание прошло в феврале 2024 года. Совет продлил отстранение на международный сезон-2024/25.

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