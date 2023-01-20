Чернышенко сообщил, что на новых территориях провели более 250 спортивных мероприятий

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что необходимо уделить особое внимание интеграции новых территорий и вовлечение граждан в спортивную жизнь страны.

«Более 250 спортивных мероприятий и соревнований было организовано на территории новых регионов с момента их присоединения. В них приняли участие около 12 тыс. спортсменов, включая детей и подростков, а также их тренеров», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Интеграция новых регионов в спортивной сфере включает в себя проведение физкультурных мероприятий, обеспечение возможности спортсменов участвовать в спортивных соревнованиях и тренировочных сборах на территории РФ.