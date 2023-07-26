День Военно-Морского флота: когда и в каких городах пройдут парады

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Впервые этот праздник отметили в 1939 году, когда адмирал Флота СССР Николай Кузнецов предложил советскому руководству учредить День ВМФ. Правда, тогда он отмечался 24 июля. Дата была выбрана неслучайно — это день рождения флотоводца. С 1980 года торжество перенесли на последнее воскресение июля.
Обычно в этот день проводятся:
Военно-морской парад
Церемония поднятия флага
Возложение цветов
Концерты
День Военно-Морского флота в нашей стране традиционно отмечается в последний выходной день июля. В этом году торжества состоятся 30 июля.
Мероприятия запланированы в крупных портовых городах России.
Главный Военно-морской парад страны вновь примет Северная столица. В нем будут задействованы около 40 кораблей, субмарин и судов. Оркестровый батальон, который сформирован из ведущих оркестров ВМФ, будет отвечать за музыкальное сопровождение. Начало торжественных мероприятий назначено на 11.00 по московскому времени. День завершится праздничным салютом.
Здесь торжественные мероприятия начнутся в 9.30. Жителей и гостей ждет парад военных кораблей по Калининградскому морскому каналу. Параллельно с этим пройдет воздушный парад. При летной погоде в небо поднимутся истребители, фронтовые бомбардировщики, вертолеты, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты.
В Североморске пройдет экскурсия на подводную лодку К-21, марш войск Североморского гарнизона и военнослужащих-женщин, а также шествие военной техники. Но главным событием станет парад кораблей Северного Флота и военно-спортивные показательные выступления. Для всех желающих также открыты двери в музее ВВС СФ.
Старт торжества запланирован на 9.00. Начнется день с возложения венков. Затем пройдет шествие из 20 судов под музыкальное сопровождение военного оркестра. Жителей также ждет спортивный праздник, показ выставочной боевой техники береговых войск ВМФ и салют. Место проведение — акватория Цемесской бухты.
Торжество начнется с 10.30. Место празднования — набережная Спортивной гавани. В программу войдут выступления местных творческих коллективов, концерт ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота России.
Ежегодно день ВМФ в Севастополе проходит по одному и тому же сценарию: молебен во Владимирском соборе, возложение цветов и венков к Мемориальной стене, торжественная встреча командующего ЧФ на Графской пристани, обход кораблей в Севастопольской бухте. В конце дня всех гостей мероприятия ждут концерт и салют. Начало мероприятий с 8:30.