Фанатка группы «Пикник» назвала честью посещение концерта в Санкт-Петербурге

Фанатка группы «Пикник» из Санкт-Петербурга Олеся Чепурко объяснила, почему пришла на концерт, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

На мероприятии с имфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших».

«Мне не страшно, потому что я понимаю, что я иду слушать свою любимую группу. Слушать ее за тех, кто пострадал. Мне кажется, это большая честь», — цитируют девушку «Известия».

Концерт проходит совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский».