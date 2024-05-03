Генеральная репетиция Парада Победы в Москве: когда пройдет и какие улицы перекроют 5 мая

Традиционный Парад Победы на Красной площади пройдет в четверг, 9 мая. Накануне мероприятия состоится генеральная репетиция — она пройдет 5 мая 2024 года. Прогон в точности повторяет программу предстоящего парада.

В связи с проведением репетиций парада Победы 5 мая на нескольких улицах в Центральном и Юго-Восточном округах Москвы временно будет ограничено движение транспорта. Так, с 10:00 и до окончания мероприятия будут закрыты для движения транспорта Тверской бульвар (от Большой Никитской до Тверской улицы), Страстной бульвар (от Тверской улицы до Нарышкинского проезда) и Большой Путинковский переулок (от Малой Дмитровки до Тверской улицы). Двустороннее движение будет организовано в районе Таганской площади.

Участие в традиционном Параде Победы примут все виды войск ВС РФ, представители силовых ведомств, курсанты военных училищ и военная техника. В общей сложности число участников составит 9 тысяч человек и 75 единиц военного вооружения и авиации Воздушно-космических сил. Стартует шествие с пеших расчетов, затем пойдет механизированная колонна, которую возглавит танк Т-34, также будет задействована современная техника.