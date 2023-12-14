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Сегодня, 11:40

Как задать вопрос Путину: прямая линия 2023

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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14 декабря в 12.00 по московскому времени начнется прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» ответит на вопросы граждан и журналистов.

Свыше 2 миллионов вопросов поступило Путину. Ожидается, что среди них будут обсуждаться темы развития спорта, недопуска российских атлетов к международным соревнованиям и их возможное участие в летних Олимпийских играх-2024 во Франции.

Ниже подробнее расскажем, как задать вопрос Владимиру Путину:

Смотреть в прямом эфире «Итоги года с Владимиром Путиным» можно по ссылке на сайте «СЭ».

Модерировать прямую линию президента РФ будут ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Владимир Путин. Прямая линия с Путиным: какие темы может затронуть президент? Нужно ли россиянам ехать на Олимпиаду?

Владимир Путин
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Прямая линия с Путиным: какие темы может затронуть президент? Нужно ли россиянам ехать на Олимпиаду?