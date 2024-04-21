Когда начинаются выходные перед майскими праздниками

В конце апреля россиян ждет шестидневная рабочая неделя, после чего начнутся длинные выходные в связи с 1 мая. В этот день отмечается Праздник Весны и Труда. Таким образом, рабочая неделя будет с 22 по 27 апреля, первомайские праздники продлятся 4 дня — с 28 апреля по 1 мая (включительно). Затем будут два рабочих дня — 2 и 3 мая. Выходные в связи с Днем победы запланированы в период с 9 по 12 мая. Первым рабочим днем станет понедельник, 13 мая.

Майские длинные выходные — последние в этом году. Следующий официальный выходной в связи с праздничной датой будет только 12 июня, когда будет отмечаться День России.