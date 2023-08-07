Кравцов рассказал о совместной работе с РФС в рамках проекта «Футбол в школе»

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что проект «Футбол в школе» нацелен на подготовку подрастающего поколения для формирования базы для профессионального спорта.

«У нас есть целое направление с РФС — проект «Футбол в школе». Сегодня очень многие школы, несколько десятков тысяч, вовлечены в этот проект, он очень успешный. Действительно, футбол у нас активно развивается, мы совершенствуем инфраструктуру и спортивную инфраструктуру, третий урок физкультуры, у нас программа рекомендована для школ по футболу. Я всегда болел и болею за нашу страну как за команду, но у нас действительно очень много хороших футбольных клубов, все они очень достойны. Наша задача — подготовить именно подрастающее поколение, чтобы была база для профессионального футбола, чтобы был массовый спорт, это очень важно», — приводит слова Кравцова ТАСС.

Проект «Футбол в школе» дает школьникам возможность приобщиться к этому виду спорта на уроках физкультуры и в секциях, участвовать в регулярных турнирах и фестивалях.