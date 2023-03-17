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Сегодня, 20:02

«МК»: ампутации у фигуриста Костомарова оказались сложнее, чем сообщалось

Виталий Косик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы, голени, а также полностью удалили кисть на одной из рук, сообщает MK.RU со ссылкой на источник близкий к ситуации.

«Костомаров и правда пришел в себя, его жена Оксана постоянно рядом с ним. Когда он пришел в сознание, он гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила», — приводит слова источника MK.RU.

Также сообщается, что на данный момент Костомаров снова был подключен к ИВЛ, фигурист не может дышать самостоятельно.

Сообщается, что руку спортсмена медики пока не трогают, рассчитывая на то, что кровоснабжение восстановится. Как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.

«Сначала Костомарову ампутировали обе стопы, затем голени обеих ног. Также ампутировали всю кисть руки. У него сейчас очень сильный душевный, точнее, эмоциональный срыв. Сейчас фигурист спит, дали много успокаивающих. Сейчас с ним работает психолог», — сообщил другой источник.

Сообщалось, что у Костомарова наблюдается сильная худоба, из-за чего он не может сам поднять руки и шевелиться. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас.

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://www.mk.ru/social/2023/03/17/amputacii-u-romana-kostomarova-okazalis-slozhnee-chem-soobshhalos.html
Фигурное катание
Роман Костомаров
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