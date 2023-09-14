На бывшего футболиста и блогера Савина завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Экс-футболист и блогер Евгений Савин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РИА «Новости».

В интервью журналистке Ксении Собчак экс-футболист негативно высказывался о российской армии и осуждал ее действия. Возбуждено уголовное дело по статье 280.3 УК РФ.

В феврале Савина оштрафовали за фейки о российской армии.

Савин в 2021 году основал футбольную команду «Красава», которая в сезоне-2021/22 играла во второй лиге. После начала спецоперации он уехал из России и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.