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Сегодня, 22:00

Новогоднее обращение президента России: где и когда смотреть — какие каналы покажут

Президент Владимир Путин обратится к россиянам в новогоднюю ночь
Президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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В ночь с 31 декабря на 1 января президент РФ Владимир Путин традиционно поздравит россиян с наступлением нового, 2024 года.

Новогоднее обращение Владимира Путина: когда и где смотреть

В России новый год наступает в разное время из-за разницы в часовых поясах на большой территории страны. В связи с этим обращение президент записывает заранее.

В каждом из субъектов РФ трансляция ролика начинается за несколько минут до полуночи по местному времени. В телепрограммах указывается время 23.55, но рекомендуется включить нужный канал или сайт заранее — в 23.50.

Например, в Петропавловске-Камчатском обращение президента будет показано в 15.00 по московскому времени.

Посмотреть обращение президента в прямом эфире можно будет практически на всех федеральных телеканалах и их интернет-порталах — видеоролик покажут Первый канал (в телеэфире и на сайте 1tv.ru), каналы РЕН ТВ и СТС, Пятый канал. На этих площадках также будет доступна запись.

Новогоднее обращение Владимира Путина: что скажет президент России

Обычно в своем обращении глава государства вспоминает главные события уходящего года, подчеркивает важность культурных ценностей и оставляет добрые пожелания россиянам.

Обращение президента завершается боем курантов на Спасской башне Кремля и Государственным гимном Российской Федерации.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать детали предстоящего обращения, а также место его записи.

Новогодние обращения в СССР и России

Традиция официальных новогодних обращений началась еще в СССР в 1936 году и продолжается до сих пор. Обращение президента России в новогоднюю ночь слушают многие семьи, когда вместе собираются за праздничным столом за несколько минут до наступления нового года.

Владимир Путин
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