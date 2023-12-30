Два юных хоккеиста «Чайки» стали жертвами ДТП

Двое хоккеистов «Чайки» из Шексны погибли в результате ДТП в Вологодской области, сообщает пресс-служба Федерации хоккея региона в соцсетях.

Отмечается, что авария произошла возле села Яганово в Череповецком районе. 41-летний водитель автомобиля Ford S-Max не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Сам мужчина и его пассажиры, которые оказались игроками «Чайки», скончались на месте происшествия.

Известно, что одному хоккеисту было 12 лет, другому — 13.

Сотрудники региональной прокуратуры будут выяснять обстоятельства аварии.