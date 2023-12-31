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Сегодня, 15:20

Новогоднее обращение президента России: запись

Президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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В ночь с 31 декабря на 1 января президент РФ Владимир Путин традиционно поздравляет россиян с наступлением нового года.

С учетом разных часовых поясов в стране новогоднее обращение главы государства записывается заранее. Владимир Путин подводит итоги уходящего года, поздравляет россиян с праздником и говорит о планах на будущее.

Обращение президента России транслируется в эфире центральных телеканалов, на их интернет-сайтах и по радио. Видеоролик с выступлением начинается за несколько минут до полуночи по местному времени.

Первыми новогоднее обращение главы государства видят жители Камчатки и Чукотки (полночь в часовом поясе города Петропавловска-Камчатского наступает в 15.00 мск), последними — Калининградской области (полночь наступает через час после Москвы).

Видео обращения, показанное в часовом поясе Камчатки и Чукотки, было опубликовано в Telegram-канале журналистов «РИА Новости» из кремлевского пула.

Выступление президента завершается боем курантов на Спасской башне Московского Кремля и Государственным гимном Российской Федерации.

Новогоднее обращение президента России: где и когда смотреть — какие каналы покажут

Владимир Путин
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