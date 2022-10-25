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Сегодня, 18:10

Новый премьер-министр Великобритании болеет за «Саутгемптон»

Иван Шитик
Корреспондент
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Король Великобритании Карл III назначил Риши Сунака новым премьер-министром.

По данным NY Times, Риши Сунак болеет за «Саутгемптон». Доказательством этого стал твит политика, когда «святые» в ноябре 2020 года возглавили таблицу АПЛ: «На это ушло 32 года, но ожидание того стоило. Теперь давайте надеяться, что все останется так как можно дольше».

Также Риши Сунак в августе 2022 года признался, что если бы не политика, то он мечтал бы стать тренером «Саутгемптона».

«Святые» в данный момент занимают в чемпионате Англии 16-е место, имея 12 очков.

ФК Саутгемптон
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