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Олимпийский чемпион Васильев — о мобилизации спортсменов: «Все равны перед законом!»

Олимпийский чемпион Васильев поделился мнением о мобилизации спортсменов
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о мобилизации профессиональных спортсменов.

«Все равны перед законом! Но, может, в первую очередь нужно посмотреть на тех, кто недавно отслужил в армии. Эти люди более профессиональные. Считаю, в этом вопросе нужен дифференцированный подход. Ну а так... Все равны перед законом», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее, 30 сентября, Васильев заявил о готовности мобилизоваться.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России.

Дмитрий Васильев (биатлон)
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Олимпийский чемпион Васильев заявил о готовности мобилизоваться

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