Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о мобилизации профессиональных спортсменов.

«Все равны перед законом! Но, может, в первую очередь нужно посмотреть на тех, кто недавно отслужил в армии. Эти люди более профессиональные. Считаю, в этом вопросе нужен дифференцированный подход. Ну а так... Все равны перед законом», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее, 30 сентября, Васильев заявил о готовности мобилизоваться.