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Сергей Овчинников — о приговоре Ларину: «Хотелось бы, чтобы он получил условный срок»

Дмитрий Барулев

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал приговор суда о 3 годах лишения свободы в колонии общего режима бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Любой приговор, который заканчивается сроком не внушает оптимизма. Хотелось бы, чтобы он получил условный срок. Ларин известен в мире футбола. Его знания могли бы быть направлены на благо развития футбола, на благо родины. Но суду виднее», — сказал Овчинников «СЭ».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

Сергей Овчинников (футбол)
Футбол
ФК Чертаново
Николай Ларин
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