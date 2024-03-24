Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

24 марта, 18:44

Джонсон заявил, что готов помогать пострадавшим при теракте в Подмосковье

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Получивший российское гражданство боксер Кевин Джонсон готов помогать пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».

«Я потерял дар речи и не могу прийти в себя, произошедшее поражает своей жестокостью, — цитирует Джонсона ТАСС. — Кому позволено делать такие вещи?! Это ужасное событие, жертвами которого стало большое количество людей, дети. Не могу понять, какой мотив мог быть у совершивших подобное. Я готов помогать пострадавшим».

Вечером 22 марта в «Крокусе» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 137 человек, число жертв может увеличиться. Были задержаны 11 причастных к совершению теракта, включая всех 4 непосредственных исполнителей.

Источник: ТАСС
Бокс
Кевин Джонсон
1
Читайте также
Лидия Иванова сравнила главу МОК Баха с проданной невестой
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии, выигрывая 3:0
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Организаторы турнира по танцам в «Крокусе» отвергли упреки в бездействии во время теракта

Марченко — о трагедии в «Крокусе»: «Паники с криком и визгом во время эвакуации не было»