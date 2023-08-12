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Сегодня, 21:00

ПСБ поддержит строительство в Мариуполе многофункционального спорткомплекса

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В Мариуполе прошла торжественная закладка первого камня в основание мультифункционального спортивного комплекса «ПСБ Арена». В мероприятии участвовали председатель ПСБ Петр Фрадков, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, председатель правительства республики Евгений Солнцев и заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Комплекс, который появится на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна, будет состоять из ледовой арены и зала для занятий спортом.

В Мариуполе восстанавливаются социальная инфраструктура, ведется строительство, идет возвращение к мирной жизни. Банковская поддержка нужна в республике везде, но городу — в первую очередь. ПСБ, при финансовой поддержке которого будет возведен новый спортивный комплекс, помогает и бизнесу, и людям в регионе.

Также ПСБ расширил банковскую инфраструктуру в ДНР и открыл в Мариуполе новое отделение для клиентов — физических лиц. В церемонии участвовали Петр Фрадков, Денис Пушилин и Евгений Солнцев.

«Сегодня Донецкая Народная Республика, обладающая колоссальным социально-экономическим потенциалом, идет по пути восстановления общественной инфраструктуры, развития экономики, выстраивания финансовой системы, и ПСБ принимает непосредственное участие во всех этих масштабных процессах. Оставаясь надежным партнером населения и бизнеса, ПСБ помогает решать самый разнообразный спектр вопросов — от повседневных финансовых задач до реализации проектов государственной важности, таких как создание объектов спортивной инфраструктуры, которые дают дополнительные возможности для развития детского и массового спорта», — прокомментировал Петр Фрадков.

Сейчас в Мариуполе 10 отделений ПСБ (а планируется открытие еще более 10), включая мобильные офисы, а всего в ДНР — 246. Что касается банкоматов, то в Мариуполе их 30, а в республике в целом — более 660.

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