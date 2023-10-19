Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 18:52

Путин согласен, что серверы доступных в РФ интернет-игр должны находиться в России

Алина Савинова
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
Telegram Дзен

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею регулирования рынка интернет-игр, чтобы их серверы находились в России и на них не зарабатывали американские компании.

С соответствующей инициативой на заседании Совета по физкультуре и спорту в Перми выступил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Предлагается интернет-игры включить в единый регулятор [азартных игр], чтобы все было в зоне .ru, все программное обеспечение и серверы должны быть на территории РФ. Все эти интернет-игры, взять стрелялки, еще что-то, они все пропагандируют очень антигосударственные ценности, российское там — все плохое. Например, в одной из игр если убьешь русского, получаешь баллы», — приводит ТАСС слова спортивного функционера.

Путин положительно отнесся к идее, предложенной Кремлевым, и поручил решить этот вопрос.

«Почему это не сделать? Действительно, серверы должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать-то на нас, тем более в таком негативном ключе, зачем мы это разрешаем?» — сказал президент РФ.

Ранее глава государства поручил повысить отчисления от лотерей, направляемые на развитие физкультуры и спорта.

19 октября в Перми проходит XI международный форум «Россия — спортивная держава», приуроченный к 100-летию системы управления спортивной сферой РФ и 300-летию города.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/19064111
Владимир Путин
Читайте также
Путин считает, что использование международного спорта в корыстных интересах рано или поздно закончится
Путин заявил, что Россия должна самостоятельно развивать паралимпийское движение
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Поражение омичей на бывшей арене
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин ни разу не бросил в матче с «Калгари»
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Мирошниченко против Воронкова / Последствия выходки Хохлачева
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Воронков подрался в первом матче
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца