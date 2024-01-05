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Сегодня, 23:16

Роналду купил особняк на «Острове миллиардеров» в Дубае

Алина Савинова
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду приобрел недвижимость на острове Джумейра Бэй в Дубае, сообщает Record.pt со ссылкой на Bloomberg Linea.

Пока неизвестны ни характеристики купленного футболистом особняка, ни его точная стоимость. Однако предполагается, что цена объекта составляет несколько десятков миллионов евро.

Джумейра Бэй известен также, как «Остров миллиардеров». Он получил такое название, потому как там живет очень много богатых людей. Остров предлагает широкий выбор элитной жилой недвижимости с видом на горизонт Дубая.

В декабре 2022 года Роналду стал игроком «Аль-Насра». За клуб из Саудовской Аравии он провел 44 матча и отметился 38 голами.

38-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», также он пять раз становился победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и победителем Лиги наций.

Источник: https://www.record.pt/o-diario-de-cr7/detalhe/bloomberg-linea-avanca-que-cristiano-ronaldo-comprou-uma-mansao-na-ilha-dos-bilionarios-no-dubai?ref=HP_1BucketDestaquesPrincipais
Криштиану Роналду
Футбол
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